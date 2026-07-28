La ley para poder expropiar el taller de Duro Felguera en Barros, sin urgencia
IU aún no ha presentado la proposición que había anunciado y esperará a que el PSOE tome la iniciativa dejando claro su apoyo
El curso parlamentario en la Junta General del Principado se agota sin que IU haya presentado la anunciada proposición de Ley para posibilitar la expropiación del taller de Duro Felguera en Barros con el objetivo de que Indra instale allí su segunda fábrica de vehículos militares en Asturias. La coalición aspiraba a que la proposición se aprobara por vía de urgencia este mismo mes, pero la falta de apoyos claros ha provocado que no se haya ni registrado.
Fuentes de IU señalaron que "los partidos de derecha han manifestado su oposición a la medida" y que el presidente del Principado, Adrián Barbón, "ha señalado que la expropiación es una opción que no se descarta". En ese contexto, IU considera que debería ser el PSOE quien dé el paso dejando claro su respaldo. "No tiene sentido que IU, con tres diputados, se dirija a Indra para plantearle esa medida y presente en la Junta una proposición sin garantías de que se va a aprobar", señalaron fuentes de IU, coalición que gobierna en Langreo, donde se ubica el taller de Barros.
Indra pretende instalar allí su segunda fábrica de blindados, tras la de el Tallerón en Gijón, pero no logra un acuerdo económico con el propietario, Duro Felguera. A Indra le urge encontrar unas instalaciones que se adapten a la fabricación de vehículos militares porque tiene que cumplir los plazos de los contratos de artillería autopropulsada, vehículos anfibios y lanzapuentes que le ha adjudicado Defensa. "Necesitamos tomar decisiones inmediatas", advirtió el CEO de Indra, Josep Maria Recasens.
Indra anunció ayer un acuerdo con Bold,una empresa catalana de sistemas avanzados de almacenamiento de energía y baterías de alto rendimiento. Es la primera alianza estratégica impulsada desde la nueva delegación territorial de Indra en Cataluña. "Nuestra voluntad es que Indra Group sea una empresa tractora de la industria catalana", señaló Enric Blasco, delegado territorial de Indra en Cataluña.
Suscríbete para seguir leyendo
- El concejo con menos habitantes de Asturias mantiene el tipo ante la despoblación: 'Aquí me quedo hasta que salga con los pies por delante
- Fallece un conductor tras una colisión frontal en el Corredor del Narcea
- A partir de las 14.00 horas de este viernes llega a Asturias una gran tormenta con bolas de granizo: la AEMET pone en alerta a casi toda la región
- Hasta 1.200 euros de ayudas a las familias asturianas con hijos menores de 12 años: así se pueden solicitar
- Colapso en la autopista "Y": más de cinco kilómetros de atasco en el nudo de Serín en sentido Avilés
- El Principado usa el asturiano, por vez primera y sin aviso previo, en un examen de oposición
- Extinguido el incendio en un pinar de Oviñana y cuya columna de humo se veía desde varios kilómetros
- Los tribunales asturianos fijan criterio definitivo sobre los interinos: indemnizaciones de hasta 10.000 euros, pero sin conversión automática a fijos