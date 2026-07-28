La ley para poder expropiar el taller de Duro Felguera en Barros, sin urgencia

El curso parlamentario en la Junta General del Principado se agota sin que IU haya presentado la anunciada proposición de Ley para posibilitar la expropiación del taller de Duro Felguera en Barros con el objetivo de que Indra instale allí su segunda fábrica de vehículos militares en Asturias. La coalición aspiraba a que la proposición se aprobara por vía de urgencia este mismo mes, pero la falta de apoyos claros ha provocado que no se haya ni registrado.

Fuentes de IU señalaron que "los partidos de derecha han manifestado su oposición a la medida" y que el presidente del Principado, Adrián Barbón, "ha señalado que la expropiación es una opción que no se descarta". En ese contexto, IU considera que debería ser el PSOE quien dé el paso dejando claro su respaldo. "No tiene sentido que IU, con tres diputados, se dirija a Indra para plantearle esa medida y presente en la Junta una proposición sin garantías de que se va a aprobar", señalaron fuentes de IU, coalición que gobierna en Langreo, donde se ubica el taller de Barros.

Indra pretende instalar allí su segunda fábrica de blindados, tras la de el Tallerón en Gijón, pero no logra un acuerdo económico con el propietario, Duro Felguera. A Indra le urge encontrar unas instalaciones que se adapten a la fabricación de vehículos militares porque tiene que cumplir los plazos de los contratos de artillería autopropulsada, vehículos anfibios y lanzapuentes que le ha adjudicado Defensa. "Necesitamos tomar decisiones inmediatas", advirtió el CEO de Indra, Josep Maria Recasens.

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