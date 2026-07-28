La Policía Nacional lanza una alerta general que llega a Asturias estos días: mira al suelo antes de entrar y "no toques nada"

Cuando llega las vacaciones y el tiempo de descanso hay preocupaciones que no desaparecen. El estrés del trabajo, de las cuentas y de la rutina desaparecen durante unos días en los que reina la paz y la tranquilidad, a excepción de las preguntas que rodean a cualquiera a la hora de preparse para salir de viaje: ¿Habré metido todo en la maleta? ¿Sobrevivirán mis plantas a estos días extremadamente calurosos? ¿Me encontraré con sorpresas a la vuelta?

Aunque la mayoría de estas preguntas finalmente tengan una respuesta positiva, hay a quien no le desaparece el temor de si su casa se quedará a salvo. Por eso, conviene poner en prática la inmesa mayoría de recomendaciones a mano de profesionales que velan por la seguridad. En esta ocasión, ha sido la Policía Nacional la encargada de informar a la ciudadanía de un hábito común entre los ladrones para marcar las casas.

Con la casa vacía, los riesgos de que ocurra algo en nuestra ausencia se multiplican, pero hay señales que podemos detectar a tiempo para evitar encontronazos. "Si tras tus vacaciones vuelves y encuentras estos testigos de plástico o hilos de pegamento entre la puerta de tu casa y el marco... Ojo, los ladrones los utilizan para detectar posibles casas vacías", avisa la institución a través de su cuenta de X (antigua Twitter), en la que de vez en cuando lanzan esta clase de avisos para disfrutar e unas vacaciones seguras.

¿Qué debo hacer si me encuentro uno de estos en el marco de la puerta de casa antes de entrar? La respuesta es clara: no toques nada y llama al 091. De esta manera, podrás evitarte sorpresas desagradables y garantizarás la seguridad en tu estancia.

Pierde 114.908 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas por su presunta relación con una estafa de 114.908 euros cometida mediante técnicas de engaño por mensaje de texto, 'phishing' y 'smishing'. En el marco de la misma investigación han sido identificadas otras seis personas por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un vecino de Oviedo que alertó de la sustracción de una importante cantidad de dinero de sus cuentas bancarias. La víctima recibió un SMS en su teléfono móvil que le advertía de una transferencia sospechosa e indicaba que, de no reconocer la operación, debía llamar a un número facilitado en el propio mensaje que simulaba pertenecer a su banco.

Los presuntos autores utilizaron 'SMS spoofing', un método de suplantación de identidad que permite que los mensajes fraudulentos aparezcan en el mismo hilo de chat que las comunicaciones legítimas de la entidad. Una vez que el afectado contactó con el teléfono indicado, los delincuentes se hicieron pasar por empleados bancarios, le convencieron de que su dinero estaba en riesgo y lograron que realizara varias transferencias tras facilitar los códigos de verificación recibidos en su terminal.

En poco más de una hora se completaron transferencias por un importe total de 114.908 euros. Parte del dinero fue retirado posteriormente en efectivo en cajeros automáticos de distintas localidades de España y otra cantidad se destinó a la compra de joyas de oro.

Las investigaciones policiales permitieron identificar y arrestar en Madrid a varios de los presuntos encargados de realizar las extracciones en cajeros y las compras de joyas. Asimismo, los agentes identificaron a otras seis personas vinculadas a la trama, entre ellas los titulares de las cuentas receptoras de los fondos estafados.