La Policía Nacional vigila Asturias desde el cielo: el helicóptero especial y los drones que serán los ojos de los agentes en grandes fiestas y durante el eclipse

La Policía Nacional despliega en Asturias un dispositivo aéreo para reforzar la seguridad durante el verano, dentro de la denominada "Operación Verano". La combinación de medios tripulados y no tripulados permite ofrecer una respuesta más "rápida, coordinada y eficaz" ante cualquier incidencia, especialmente en eventos multitudinarios o situaciones de emergencia.

Uno de los elementos clave de este operativo es un helicóptero Airbus H-135 del Servicio de Medios Aéreos, capaz de alcanzar cualquier punto del Principado en apenas 15 minutos. Un margen de actuación "muy ajustado" que, según destacan desde el cuerpo, resulta determinante para intervenir con rapidez en situaciones críticas. La aeronave, que dará cobertura tanto a Asturias como a Cantabria, se suma a los sistemas UAS (drones) con los que la Policía Nacional cuenta de forma permanente en la región.

Durante la presentación del dispositivo, el inspector Federico Caballero, jefe de destacamento en Asturias, explicó que la principal misión de estos medios es "la prevención, el apoyo y la disuasión". El helicóptero actúa como complemento a las unidades desplegadas en tierra, proporcionando una visión global de las intervenciones y facilitando la coordinación con la Sala del 091 de la Jefatura Superior de Policía de Asturias. Equipado con sistemas de transmisión de imágenes en tiempo real, el helicóptero permite enviar grabaciones aéreas directamente a los agentes sobre el terreno.

"Les damos imágenes desde arriba y ellos, mediante una tablet, pueden ver con precisión dónde se encuentra la amenaza y distribuir mejor sus efectivos", señaló Caballero. A bordo viaja un equipo formado por piloto, copiloto y operador de cámara, además de un mecánico responsable del mantenimiento. "El operador de cámara es nuestros ojos", subrayó.

El despliegue aéreo es clave en fechas señaladas del calendario asturiano, como el Carmín de La Pola, en Pola de Siero, o las fiestas de San Timoteo, en Luarca.También se prestará apoyo en eventos como la Feria Internacional de Muestras de Asturias, las fiestas de Begoña en Gijón o San Agustín en Avilés, donde la afluencia de gente exige una vigilancia reforzada. Junto al helicóptero, los drones desempeñan un papel fundamental en este dispositivo.

EN IMÁGENES: Los medios aéreos con los que la Policía Nacional vigila Asturias desde el cielo en verano / Mario Canteli

Pero este año suman a todas esas citas habituales otra extraordinaria: el eclipse del próximo 12 de agosto. Dada la gran afluencia de visitantes prevista para Asturias, lugar privilegiado para disfrutar del fenoméno astronómico, la Policía Nacional patrullará desde el cielo la región.

El inspector jefe Carlos Álvarez, responsable de la base delegada de medios aéreos en Asturias, destacó su "versatilidad y capacidad operativa". "Disponemos de drones de gran envergadura para grandes eventos y búsqueda de personas desaparecidas, equipados con cámaras térmicas que permiten detectar puntos de calor", explicó.

Estos sistemas resultan especialmente útiles en zonas costeras y áreas rurales, donde cada verano se registran varias desapariciones. "Permiten localizar personas, especialmente mayores, gracias a la detección de su calor corporal", añadió. Por su parte, los drones de menor tamaño se emplean en tareas más específicas como vigilancia, investigación o control de masas, pudiendo operar sobre objetivos tanto estáticos como en movimiento.

La Unidad Aérea también cuenta con tecnología C-UAS, destinada a la detección e inhibición de drones no autorizados. "Supervisamos tanto vuelos legales como intrusos que puedan incumplir la normativa o suponer un riesgo para la seguridad pública", explicó Álvarez. Estos sistemas permiten identificar, seguir e incluso neutralizar aeronaves no tripuladas que interfieran en los dispositivos policiales.

S.B. / M.C.

Además de su uso en grandes eventos, los medios aéreos mantendrán una presencia activa en playas y otros puntos de gran afluencia durante el verano. Su capacidad para acceder a zonas de difícil acceso y proporcionar una visión panorámica mejora la eficacia de las intervenciones policiales.

La Policía Nacional subraya que la capacidad operativa de estos sistemas se encuentra "en constante evolución", con mejoras tecnológicas en los sistemas ópticos y nuevas herramientas que incrementan la precisión en la localización y seguimiento de objetivos. Una apuesta por la innovación que refuerza la seguridad en el Principado en uno de los periodos de mayor actividad del año.