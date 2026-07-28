El PP exige el "cese inmediato" del Consejero de Medio Rural tras el bloqueo de 1,37 millones en ayudas ecológicas

El Partido Popular cargó este martes contra la gestión de la Consejería de Medio Rural del Principado por el bloqueo de 1,37 millones de euros correspondientes a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) destinadas a agricultores y ganaderos de producción ecológica, y acusó a la Consejería de Medio Rural de una gestión "desastrosa" de estos fondos. Según los populares, un total de 142 productores, uno de cada tres beneficiarios de esta línea de ayudas en Asturias, continúa sin percibir "ni un solo euro" debido a un reparo formulado por la Intervención General del Principado al expediente tramitado por el departamento autonómico.

El diputado autonómico del PP Luis Venta calificó la situación de "auténtica vergüenza" y sostuvo que es la consecuencia de "una negligencia política" en la gestión de la Consejería. Aseguró que esto supone "la guinda" de los problemas que, a su juicio, viene arrastrando la gestión de las ayudas europeas de la PAC durante toda la legislatura: "Son los últimos en convocar las ayudas, los últimos en pagarlas y los únicos en no pagarlas".

Un expediente "incompleto"

Venta explicó que la Intervención General ha paralizado el pago al detectar irregularidades en el expediente remitido por la Consejería. Según indicó, el órgano fiscalizador considera que hay deficiencias en la documentación aportada y que no consta la justificación de diferentes comprobaciones administrativas necesarias antes de autorizar el abono de las ayudas, ni consta la acreditación de controles sobre el terreno o del proceso de baremación de las solicitudes.

A juicio del parlamentario popular, se trata de un "expediente chapuza" elaborado, además, fuera de los plazos previstos, lo que ha provocado que permanezcan bloqueados cerca de 1,4 millones de euros destinados a explotaciones de producción ecológica.

El dirigente popular recordó que las bases reguladoras fijaban como fecha límite para realizar los pagos el 30 de junio y reprochó al Ejecutivo autonómico no haber cumplido ese calendario: "No han sido capaces de cumplir sus propias bases reguladoras ni antes ni después del 30 de junio". Además, aseguró que otras comunidades autónomas habían abonado estas ayudas meses atrás, mientras que Asturias mantiene todavía expedientes pendientes de resolución.

Exigen el cese del Consejero

A raíz de esta situación, Venta reclamó al presidente del Principado, Adrián Barbón, el "cese inmediato del consejero de Medio Rural y de todo su equipo directivo". "Si el Gobierno es incapaz de cumplir sus propias bases reguladoras, alguien tiene que asumir responsabilidades", sostuvo.

El diputado popular afirmó que la gestión de la Consejería supone "un bochorno político" y defendió que quienes han provocado el bloqueo de los pagos "no pueden seguir al frente" del departamento. "La pelota está en el tejado de Barbón", añadió, al considerar que corresponde ahora al Consejo de Gobierno desbloquear la situación o asumir las consecuencias de un nuevo retraso en el cobro de las ayudas. En caso contrario, advirtió, sería necesario reiniciar parte de la tramitación administrativa, lo que, según el PP, podría retrasar el cobro de estas subvenciones hasta 2027.

Quince meses después de la convocatoria

Venta incidió en que los afectados pertenecen al sector de la agricultura y la ganadería ecológicas, una actividad que, según recordó, soporta mayores costes de producción y está sometida a controles específicos derivados de la normativa europea. En este sentido, defendió que son explotaciones que realizan un esfuerzo adicional para cumplir los requisitos de bienestar animal, alimentación y sostenibilidad y lamentó que sean precisamente ellas las perjudicadas por el retraso administrativo. Recordó que la convocatoria de estas ayudas fue publicada en abril de 2025 y criticó que, "quince meses después", todavía permanezca sin resolverse completamente. En su opinión, este episodio refleja los "retrasos acumulados durante toda la legislatura" tanto en la convocatoria como en la resolución y el pago de las ayudas de la PAC.

El diputado cifró en unos 10.000 euros la ayuda media pendiente por explotación, aunque señaló que existen expedientes con importes superiores, algunos cercanos a los 20.000 o incluso 25.000 euros, y aseguró que la resolución del problema depende ahora del Consejo de Gobierno, que puede levantar el reparo formulado por la Intervención General si considera suficientemente justificadas las deficiencias detectadas.

Venta advirtió de que, si ese reparo no se levanta, será necesario reiniciar la tramitación administrativa, lo que retrasaría el cobro hasta 2027. "Estamos hablando de ayudas que corresponden a una convocatoria que lleva quince meses de tramitación", lamentó. El dirigente popular enmarcó este episodio en lo que considera una sucesión de retrasos en la gestión de la PAC durante la presente legislatura y acusó al Ejecutivo autonómico de priorizar "los titulares de prensa" frente a la resolución efectiva de los expedientes.