Los profesores asturianos ganan otra batalla, esta vez con las bajas de larga duración: "Se pone fin a una injusticia que nunca debió producirse"

En la gran huelga docente del año pasado hubo varias voces unísonas. Historias de profesores que llevaban muchos meses de baja por un cáncer, una operación de riesgo, o accidentes graves. Fueron ejemplos para poder materializar un problema común: al no haber trabajado más del 70% del curso no podían optar a los planes de evaluación de la función docente.

Es decir, a un sistema voluntario de valoración que permite a los docentes ir escalando tramos y tener una progresión económica y profesional. Para desconvocar aquellos paros se firmó el pacto Asturias Educa, que incluía la modificación de este reglamento para, pese a estar en situación de incapacidad temporal (IT) de larga duración, los profesores pudiesen acceder al complemento.

Más de un año después del acuerdo, el Principado ha dado luz verde a esta medida, que entrará en vigor en el primer trimestre del curso 2026-2027, y del que se beneficiarán 133 profesionales que se encontraban en IT el curso pasado, pudiendo cobrar el complemento a partir de septiembre. Con esta modificación, las bajas de larga duración quedan equiparadas a otras situaciones que sí que se contemplaban en el reglamento como las liberaciones sindicales, los permisos por partos, los riesgos de embarazo o la adopción.

Una medida que los cuatro sindicatos firmantes del pacto (ANPE, CC OO, Suatea y UGT) reciben como "una buena noticia". ANPE cree que se pone así fin a una "discriminación del profesorado que se encuentra en situaciones de incapacidad temporal prolongada" y celebran que la modificación, anunciada a final de curso, "se haga realidad". "Llevamos pidiendo que las bajas no afecten al resultado del plan de evaluación desde que se creó la norma", asegura su presidenta, Mariela Fernández.

Suatea, no obstante, pide que se elimine este sistema por tramos, al igual que ocurre en otras comunidades. "Como colectivo, queremos y merecemos cambios significativos: cuerpo único y subida lineal del sueldo para todo el profesorado", señala el secretario del sindicato, Miguel Laria.

Para UGT, "se pone fin a una injusticia que nunca debió producirse". "El profesorado afectado por una larga enfermedad se veía doblemente penalizado, enfermo y con pérdida económica", lamenta el responsable de Educación, Cristóbal Puente, quien recuerda que "durante años" la Administración les dijo que "era imposible". "Fue necesaria la mayor movilización de la historia para que esta medida se hiciera realidad", asegura Puente, al tiempo que señala que desde UGT se sienten "satisfechos y orgullosos" de esta decisión y de cómo el pacto "poco a poco" se está desplegando para "la mejora de la enseñanza pública asturiana".