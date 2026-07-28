Santa Bárbara se reivindica: "somos los únicos de España con capacidad industrial para desarrollar y fabricar íntegramente blindados"
La filial de GDELS, en tratos con Indra, mostrará en la Feria Internacional de Muestra de Asturias sus cien años en la construcción de carros de de combate
Santa Bárbara Sistemas reivindica su trayectoria centenaria en la fabricación de blindados y destaca que sus fábricas de Trubia y Alcalá de Guadaíra (Sevilla) "son en la actualidad las únicas de España con capacidad industrial para desarrollar y fabricar íntegramente este tipo de vehículos". Es un mensaje claro tanto a Indra, con la que está limando diferencias y mantiene negociaciones para desarrollar conjuntamente proyectos de vehículos militares, como al Ministerio de Defensa, que adjudicó el grueso de los últimos planes especiales de modernización (PEM) del Ejército en vehículos blindados a Indra y Escribano.
Santa Bárbara Sistemas llevará a la Feria Internacional de Muestras de Asturias una exposición sobre los 100 años del primer blindado diseñado y fabricado en España: el Carro Ligero Trubia, conocido popularmente como Trubia 1 o Trubia A4 . "En un momento en el que España y Europa impulsan el refuerzo de sus capacidades industriales y tecnológicas en materia de seguridad y defensa, Trubia representa un ejemplo singular de continuidad industrial: más de dos siglos de actividad vinculada a la fabricación estratégica y cien años desde el nacimiento del primer blindado desarrollado en España", destacaron fuentes de Santa Bárbara Sistemas.
Junto a ese vehículo histórico, en la Feria de Gijón también se mostrará un vehículo de combate demostrador Ascod de última generación, que es la base utilizada por los actuales vehículos Pizarro del Ejército español y los Hunter, el vehículo que Santa Bárbara está fabricando actualmente en Trubia con destino al ejército de Letonia. La exposición, por tanto, permitirá ver la evolución de los vehículos blindados fabricados en Trubia durante un siglo.
"Nuestro objetivo es contribuir al fortalecimiento de la base industrial y tecnológica española y europea de defensa", señaló Raúl Marcos, director de la fábrica de Trubia de Santa Bárbara Sistema, filial de General Dynamics European Landsystems (GDELS).
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