Son los pioneros del turismo activo en Asturias y por eso recibirán el homenaje de FADE en la Feria de Muestras

La Mesa de Turismo de FADE aprovechará la celebración del Día del Turismo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), el próximo 3 de agosto, para rendir homenaje a los "pioneros" que contribuyeron a poner en marcha el turismo activo en la comunidad.

Los galardonados serán Juan Carlos Menéndez Fernández, más conocido como 'Kaly'; Fernando Ruiz Lavid, 'Tato'; y la Escuela Asturiana de Piragüismo, fundada por los hermanos Ricardo 'Calo' y Antonio 'Ton' Soto Zaragoza. Los organizadores quieren reconocer así la trayectoria de quienes contribuyeron a poner en marcha un modelo turístico ligado a la naturaleza que, con el paso de los años, se ha convertido en una fuente de riqueza y empleo para numerosas zonas rurales de Asturias.

La entrega de los reconocimientos tendrá lugar el próximo lunes 3 de agosto, a las 11.00 horas, en la Sala Mirador del recinto ferial de Gijón, dentro de los actos organizados con motivo del Día del Turismo en la FIDMA. Con estos premios, la Mesa de Turismo de FADE pretende poner en valor el papel que desempeñaron los pioneros del turismo activo en la construcción de una oferta que hoy forma parte de la identidad del destino Asturias y que sigue siendo uno de los pilares de la economía turística regional.

Tres trayectorias que marcaron un sector

'Kaly' Menéndez fue uno de los primeros emprendedores en ver el potencial del turismo de naturaleza en el occidente asturiano. Desde Boal impulsó un proyecto empresarial que fue creciendo al mismo tiempo que el sector y participó en la creación de algunas de las principales asociaciones de turismo activo, además de poner en marcha productos innovadores que obtuvieron reconocimiento en ferias especializadas como FITUR.

El segundo reconocimiento recaerá en Fernando Ruiz Lavid, 'Tato', fundador de Casa de la Montaña, en Avín (Onís). Guía, empresario y divulgador, lleva cerca de cuatro décadas vinculado a las actividades de montaña y ha contribuido a consolidar los Picos de Europa como uno de los destinos de referencia para quienes buscan turismo de aventura. Además de acompañar a miles de visitantes, ha desarrollado una intensa labor formativa y ha representado al sector en encuentros celebrados dentro y fuera de España.

El tercer homenaje será para la Escuela Asturiana de Piragüismo. Fundada en 1991, fue la primera empresa española especializada en turismo fluvial y la impulsora del Descenso del Sella que hoy atrae cada verano a miles de visitantes. Lo que comenzó como una iniciativa pionera terminó convirtiéndose en una de las actividades más representativas del turismo asturiano y en un importante motor económico para la comarca.

Con estos galardones, la Mesa de Turismo de FADE quiere reivindicar la aportación de quienes ayudaron a sentar las bases de un sector que hoy forma parte de la identidad turística del Principado y que continúa generando empleo y oportunidades en el medio rural.