La subida del pago de las horas extras de consultas "reconoce" el trabajo de los médicos, destaca el SIMPA

El aumento de la retribución de los médicos asturianos que hacen horas extraordinarias para pasar consulta constituye “un avance que reconoce la labor del facultativo y la pondera adecuadamente”, subrayó ayer el secretario general del Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), José Antonio Vidal, quien agregó que la diferencia previa entre la hora extra de consultas y la hora de cirugías “era abismal y no justificada”.

Estas consideraciones del máximo dirigente del Sindicato Médico de Asturias se refieren a la noticia publicada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, según la cual el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha aumentado la remuneración de los programas especiales de las tardes para atender consultas, en un nuevo intento de atajar unas listas de espera que, por el momento, se han mostrado incontrolables.

Hasta la fecha, los programas especiales de consultas con el especialista se pagaban al 50% que los de cirugía. En adelante, y con carácter retroactivo al pasado 1 de junio, las horas extra de consultas pasarán a pagarse al 75% de lo que se retribuye por intervenciones quirúrgicas.

En cifras absolutas, los módulos de cuatro horas de consultas por las tardes han aumentado su remuneración de 236 a 355 euros brutos para los médicos. Entre tanto, la retribución de los bloques de cuatro horas de trabajo vespertino para operar se mantiene en 473 euros.

La inclusión de los médicos MIR

Este cambio “es un logro firmado por el SIMPA en la salida de huelga del pasado 15 de enero”, indica José Antonio Vidal, quien destaca otro elemento del citado acuerdo con el Sespa: la inclusión, por vez primera, de los médicos internos residentes (MIR) en los programas especiales para acortar las listas de espera, lo que les reportará unos ingresos equivalentes al 55% de los asignados a sus colegas senior (FEA). O sea, 260 euros brutos por cuatro horas de quirófano y 195 euros por cuatro horas de consultas. “Es muy importante, ya que permite a los MIR compartir un elemento asistencial y laboral al que hasta ahora estaban vetados”, asevera el dirigente sindical.

A juicio de José Antonio Vidal, los programas de consultas y cirugías de las tardes “son un elemento estructural en el control de la lista de espera” que, aunque no ha permitido suprimir las demoras “debido a la gran carencia de profesionales”, si ha logrado, “al menos, atemperarlas durante este tiempo, hasta que ha estallado la huelga nacional de médicos”.

La amenaza de la huelga indefinida a partir de octubre

El doctor Vidal reitera que la persistencia del conflicto nacional de los facultativos, que reclaman al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco específico para los médicos, “puede acabar llevándose por delante la sanidad de las comunidades autónomas” con “una responsable directa”: la ministra de Sanidad y “su empecinamiento en ofender sistemáticamente al colectivo médico”. “Ojalá impere la cordura en algún momento”, apostilla el secretario general del SIMPA.

Noticias relacionadas

Tras un año de huelgas intermitentes, los sindicatos médicos de toda España planean un paro indefinido que podría comenzar a mediados de octubre.