Susto en Picos de Europa: la Guardia Civil rescata a una mujer accidentada en la bajada de Bulnes a Poncebos

La central del COS de la Guardia Civil de Asturias recibió a las 16.00 horas el aviso de que una mujer había resultado accidentada mientras participaba en una actividad de senderismo dirigida durante la bajada de Bulnes a Poncebos.

Tras la alerta, la Guardia Civil activó la Unidad Aérea y al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Cangas de Onís. Un helicóptero del Instituto Armado trasladó a dos especialistas de montaña hasta la helisuperficie de Poncebos, desde donde continuaron a pie por el sendero conocido como Las Salidas de Bulnes hasta el lugar en el que se encontraba la accidentada.

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Después de evaluar las lesiones, los agentes acompañaron a la herida hasta la aeronave, que la evacuó al Hospital de Arriondas. La transferencia a los servicios sanitarios se realizó a las 17.45 horas.