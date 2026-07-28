Susto en Picos de Europa: la Guardia Civil rescata a una mujer accidentada en la bajada de Bulnes a Poncebos
El helicóptero de la Guardia Civil y especialistas del GREIM de Cangas de Onís intervinieron este martes en el rescate de una senderista que resultaba herida en Picos de Europa
Érika F. Mallada
La central del COS de la Guardia Civil de Asturias recibió a las 16.00 horas el aviso de que una mujer había resultado accidentada mientras participaba en una actividad de senderismo dirigida durante la bajada de Bulnes a Poncebos.
Tras la alerta, la Guardia Civil activó la Unidad Aérea y al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Cangas de Onís. Un helicóptero del Instituto Armado trasladó a dos especialistas de montaña hasta la helisuperficie de Poncebos, desde donde continuaron a pie por el sendero conocido como Las Salidas de Bulnes hasta el lugar en el que se encontraba la accidentada.
Después de evaluar las lesiones, los agentes acompañaron a la herida hasta la aeronave, que la evacuó al Hospital de Arriondas. La transferencia a los servicios sanitarios se realizó a las 17.45 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un conductor tras una colisión frontal en el Corredor del Narcea
- A partir de las 14.00 horas de este viernes llega a Asturias una gran tormenta con bolas de granizo: la AEMET pone en alerta a casi toda la región
- Alta tensión entre el Principado y el Gobierno de Sánchez por las casas vacías que hay en Asturias
- Hasta 1.200 euros de ayudas a las familias asturianas con hijos menores de 12 años: así se pueden solicitar
- Colapso en la autopista "Y": más de cinco kilómetros de atasco en el nudo de Serín en sentido Avilés
- El Principado usa el asturiano, por vez primera y sin aviso previo, en un examen de oposición
- La cuarta ola de calor llega a Asturias: la Aemet advierte del 'peligro en el norte' por una nueva subida de las temperaturas el martes
- Extinguido el incendio en un pinar de Oviñana y cuya columna de humo se veía desde varios kilómetros