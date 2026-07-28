La tecnológica Inetum explora la venta de su negocio en Asturias, con 300 trabajadores

La consultora tecnológica francesa Inetum, propiedad de las gestoras de fondos Bain Capital y NB Renaissance, explora la venta de su negocio en España y Latinoamérica. La compañía, que en 2019 adquirió la antigua Informática El Corte Inglés (EICISA), cuenta con dos centros en Asturias, en Oviedo y en Blimea (San Martín del Rey Aurelio), en los que trabajan cerca de 300 personas.

Inetum ha contratado los servicios de Citi en calidad de asesor financiero para sondear la venta de su negocio en España y Latinoamérica, según desveló "Expansión", que destacó que hay competidores asiáticos interesados en la operación.

Inetum acordó el pasado mes un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 404 empleados en España por los cambios en el sector (el principal la irrupción de la inteligencia artificial) y la fuerte competencia en el mercado, factores que han provocado que otras tecnológicas con peso en Asturias, como Capgemini, también hayan acordado regulaciones. El impacto del ERE de Inetum en Asturias dependerá del resultado del proceso de adscripción voluntaria.

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Por otro lado, Inetum ha cedido de forma gratuita la aplicación AGRA (Aplicación para la Gestión de Recogidas de Alimentos) a la Fundación Banco de Alimentos de Asturias. El acto de firma de la cesión tuvo lugar la semana pasada en Morcín. La aplicación ha sido desarrollada para responder a las necesidades logísticas de la organización, que cuenta con centenares de voluntarios durante sus campañas de captación de alimentos. Hasta el momento, la entidad gestionaba gran parte de estos procesos a través de herramientas dispersas como hojas de cálculo, correos electrónicos y mensajes de texto, lo que generaba una importante carga administrativa y dificultaba el seguimiento de las actuaciones.