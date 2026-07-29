¿Cómo afectará la oscuridad del eclipse a los insectos? El trampeo con el que se medirá en Asturias gracias a un proyecto internacional en el que colabora la Universidad de Oviedo

El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto no solo centrará las miradas en el cielo. Mientras miles de personas se preparan para observar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas, un grupo de científicos estará pendiente de lo que ocurra mucho más cerca del suelo. La Universidad de Oviedo forma parte de un proyecto internacional que pretende averiguar cómo afecta esa breve oscuridad a los insectos crepusculares y nocturnos y si llegan a interpretar que el día ha terminado antes de tiempo.

La investigación está liderada por la Universidad de Georgia y reúne a especialistas de once instituciones. Entre ellos se encuentra el catedrático del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo, Pedro Álvarez. El objetivo es comprobar hasta qué punto la disminución repentina de la luz durante el eclipse puede alterar la actividad de estos animales y desencadenar un comportamiento propio del anochecer.

Los investigadores creen que las especies crepusculares serán las primeras en responder. "Probablemente, las especies crepusculares, que comienzan su actividad en los primeros momentos de oscuridad, respondan más fácilmente a este falso crepúsculo", explica Marcos Méndez, investigador del Instituto de Investigación en Cambio Global de la Universidad Rey Juan Carlos.

Muestreos también en Asturias

Para comprobarlo, el equipo instalará varios puntos de muestreo repartidos a lo largo de toda la trayectoria del eclipse en la Península Ibérica, desde Galicia hasta Castellón, pasando por Asturias. En cada uno se colocará una trampa de luz ultravioleta diseñada para atraer a insectos nocturnos, principalmente polillas y escarabajos, aunque también podrían capturarse moscas, pequeñas avispas y otros insectos alados. Todas las trampas serán idénticas y se ubicarán en espacios abiertos para que los resultados puedan compararse entre sí.

El estudio no se limitará al momento del eclipse. Los científicos realizarán también muestreos a la misma hora el día anterior y el posterior, además de registros nocturnos durante esas tres jornadas. Así podrán distinguir qué cambios se deben realmente a la oscuridad provocada por el eclipse y cuáles forman parte de la actividad natural de los insectos.

Un "experimento natural"

Los cientificos recuerdan que estudiar cómo influye la ausencia de luz natural en los insectos resulta muy complicado en condiciones normales. Un eclipse total de sol ofrece una "oprtunidad excepcional" para hacerlo en plena naturaleza y observar la respuesta conjunta de distintas especies, algo prácticamente imposible de reproducir en un laboratorio. Los datos también servirán para conocer mejor cómo afectan a estos animales otros factores, como el aumento de la iluminación artificial nocturna.

Además, el equipo espera ampliar los resultados obtenidos en un estudio piloto realizado durante el eclipse total de 2024 en Estados Unidos, cuando ya se detectó que la breve oscuridad era capaz de activar la respuesta de algunos insectos crepusculares. En esta ocasión, los científicos confían en identificar qué especies reaccionan con pequeños cambios de luminosidad y cuáles solo lo hacen cuando la oscuridad es prácticamente total.