Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 29 de julio de 2026

Oviedo

Charla con Mónica Rodríguez y Silvia Ribelles

El Club LA NUEVA ESPAÑA (calle Leopoldo Calvo-Sotelo, 7)acogerá a las 19.30 horas, con motivo del 90º aniversario del inicio de la Guerra Civil española, un encuentro con las escritoras asturianas Mónica Rodríguez, autora de «Nara», y Silvia Ribelles, autora de «Aunque viva cien años», dos obras que abordan la contienda desde perspectivas distintas. Rodríguez, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2024, ambienta su novela en el verano de 1938, cuando una niña busca a su hermano desaparecido. Ribelles, filóloga y doctora en Historia especializada en las relaciones entre España y Gran Bretaña durante la Guerra Civil, reconstruye en su libro el mundo que una guerra destruye.

Vive la Banda en la calle Milicias Nacionales

La calle Milicias Nacionales será escenario a las 19.00 horas del ciclo «Vive la Banda». Organizado por la fundación municipal de Cultura, se podrá disfrutar de la banda de música Ciudad de Oviedo.

Concierto de «Ganges» y «MarZo»

El Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo acogerá a las 20.00 horas una nueva sesión del ciclo «Tiempos Nuevos», con las actuaciones de «Ganges y MarZo». «Ganges», proyecto de pop electrónico de la compositora, productora y pianista Teresa Gutiérrez. «MarZo», técnica de sonido, productora y compositora, explora la intersección entre la intimidad emocional y las nuevas tecnologías. Organizado por la fundación municipal de cultura del Ayuntamiento de Oviedo, el ciclo reúne propuestas de la escena musical contemporánea, con nuevos lenguajes y la fusión de estilos y culturas posmodernas.

Cine a la luz de la luna en el centro social de Faro

La pista polideportiva de Faro ofrecerá, a las 22.15 horas, una nueva sesión del ciclo Cine a la luz de la luna con la proyección de «El favor», de Juana Macías. La película sigue a los hermanos Gallardo, que al reencontrarse tras la muerte de Amparito, la Tata que los crió, deben decidir si cumplen su última voluntad de ser enterrada en el panteón familiar. No recomendada para menores de 12 años.

Exposición «Poesía de Impacto» en el centro social Buenavista

Hasta el 13 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Poesía de Impacto» que pone en comunicación dos artes, el de la fotografía y el de la poesía. Dos fotógrafos amateurs, ofrecen sus imágenes a diez poetas que escogen una fotografía de cada uno y dan como resultado veinte poemas inspirados en ellas. Esta propuesta invita al público a fusionar el medio artístico visual y el medio artístico literario en una experiencia abierta y creativa que acerque a los públicos de ambas artes y a un nuevo público al que atraiga el diálogo que establecen.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

«La Cubana», en el Jovellanos

Hoy, a las 20.30 horas, llegará «La cuisine de ma cousine (‘La cocina de mi prima’)», el nuevo espectáculo de la compañía «La Cubana» que ofrecerá 14 sesiones en el mes de agosto. La obra combinará humor, música, color, ritmo y numerosas sorpresas para sumergir al público en una auténtica «locura gastronómica». Las entradas tienen un precio de 48 euros en butaca, 43 euros en entresuelo y 37 euros en la localidad general.

Juegos tradicionales, exposiciones, gastronomía, música, cine y teatro en el Festival Arcu Atlánticu

La Plaza del Marqués acogerá desde hoy hasta el 31 de julio, de 12.00 a 14.00 horas, los juegos tradicionales asturianos, con participación del público. En los Jardines de la Reina, de 11.00 a 14.00 horas, hay demostraciones en vivo de oficios artesanos de Asturias. En el Centro de Cultura Antiguo Instituto, de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas, hasta el 30 de agosto podrá visitarse una muestra de postales en recuerdo a Ígor Medio Tuya y Carlos Redondo, compuesta por carteles y postales dedicados a su memoria. Además, desde hasta el 1 de agosto se ofrecen visitas guiadas teatralizadas gratuitas con el personaje de Josefa de Jovellanos como anfitriona; comenzarán cada día a las 17.30 horas en la casa natal de Jovellanos y recorrerán campo Valdés, la muralla romana, la orre del Reloj y Tabacalera. El apartado gastronómico tiene su espacio en los jardines de la Reina, donde de 18.30 a 19.30 horas se celebra una experiencia que combina una cata de sidra con un taller de escanciado. La música llega a las 19.00 horas a la plaza de Jovellanos con la actuación del grupo «Llau». A esa misma hora la banda gallega «Óscar Ibáñez & Tribo» toca en el «Muséu del Pueblu d’Asturies». El cine completa la programación con la proyección, a las 19.00 horas en la Escuela de Comercio, de los cortometrajes «Gilbert», «Cara de cona», «María Rita», «El adiós» y «Voces fantasma». Después, a las 20.30 horas, también en el salón de actos se proyectarán los documentales «Pumar», «La diva, mi abuela y yo», «La historia todavía no conoce mi nombre» y «Pupa». Y para acabar, a las 20.30 horas en el Centro de cultura Antiguo Instituto se representa «La Regenta», de «Kamante Teatro».

Concierto en la Plaza Mayor

«Maestro Espada», un dúo musical murciano formado por dos hermanos, presentará su característico estilo, que fusiona la electrónica con el folclore y los sonidos tradicionales de su tierra. Será a las 19.00 horas en la plaza Mayor.

Rostros de Papua Nueva Guinea enL’Arena

Hasta hoy se puede disfrutar de la exposición «Rostros de Papua Nueva Guinea» en el centro municipal de L’Arena, de 9.00 a 21.00 horas.

Mariachis, rock y música canaria en la calle

El Paseo de Begoña será escenario, a las 13.00 horas, del concierto de mariachis de «Estampas de México». Por la tarde, a las 18.00 horas, será el turno de «Tasomate» (Tijarafe, La Palma, Canarias), que acercará su música tradicional y sus bailes a Gijón. A las 20.00 horas, la plaza Tres de Abril será el escenario del concierto de rock-pop y post-grunge del grupo «Grape». A esa misma hora, la cantante y teclista Maite Fábula actuará en el paseo de Begoña.

Magia en el Parque de La Harinera

Entre las 18.00 y las 21.00 horas, el parque de La Harinera acogerá La Petite Caravane, donde Adrián Conde, conocido como «El mago más pequeño del mundo», presentará un espectáculo de magia cómica.

Cine en el Videoclub 85

Dentro del «Cineclub ciudadano» que organiza el Videoclub 85 (C/Eulalia Álvarez, 29), hoy se proyecta la película «Little Miss Sunshine» en versión original subtitulada a las 19.00 horas.

Avilés y Comarca

Mercado Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Literatura en Ferrera

El kiosco de música del parque de Ferrera acoge de 12.00 a 14.00 horas un taller de literatura y naturaleza para jóvenes de 14 a 30 años. La actividad, sin inscripción, invita a crear textos inspirados en el entorno natural.

Pump Track en Villalegre

La pista de pump track de Villalegre acoge de 18.00 a 19.30 horas una actividad juvenil para practicar movimientos de bombeo, curvas, trazadas avanzadas y sorteo de obstáculos, además de carreras y competiciones con supervisión de una monitora.

Aves en Llodero

La Bienal Climática propone de 19.00 a 20.30 horas una ruta de ornitología y biodiversidad con MAVEA. La salida será desde el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Zeluán y el recorrido llegará hasta el observatorio de aves.

Barcos por la ría

El pantalán de la Marina de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con salidas a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. La actividad cuesta 8 euros por persona y está abierta a mayores de cuatro años.

Mortadelo en la Sala de Cómic

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, abre de 11.00 a 13.30 horas la exposición «La ciencia de Mortadelo y Filemón», con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones reales del CSIC.

Naturalezas vivas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge «Naturalezas vivas», exposición con más de un centenar de obras de autores como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Barceló o Sebastião Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones, en Llano Ponte, mantiene abierta «¡Aquí hay petróleo!», muestra sobre combustibles fósiles, poder e imaginarios contemporáneos. La exposición forma parte de la Bienal Climática y permanecerá abierta hasta el 25 de octubre.

Costumbrismo en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura acoge «La memoria de lo cotidiano», con obras de la colección Pérez Simón que dialogan con el costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Mercadillo en Cabañaquinta

Los miércoles, la localidad de Cabañaquinta, en el concejo de Aller, celebra su tradicional mercado semanal. El mercadillo, de carácter generalista, estará instalado en la plaza del Ganado en horario de mañana, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes podrán visitar la decena de puestos que conforman este pequeño mercado que se mantiene activo durante todo el año.

Mercadillo El Entrego

Los miércoles, se celebra el tradicional mercado semanal en El Entrego, localidad del concejo de San Martín del Rey Aurelio. El mercadillo, de marcado carácter generalista, estará instalado en la calle Albéniz durante la franja matinal, concretamente en horario de 8.00 a 14.00 horas. Los visitantes que se acerquen podrán recorrer los 50 puestos que conforman este espacio de venta ambulante.

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

La sala de compresores del Pozo Santa Bárbara, en Turón, acoge la exposición «La revuelta y la nieve» de Dionisio González. La muestra estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo), acoge hasta el 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang. Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Miradas», exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva «Historias infinitas. Miradas». Días y horario de atención al público: de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Horario de julio y agosto: de 8:30 a 14:00 horas.

Centro

Audición didáctica de órgano en la iglesia de Santa María de Valdediós

Hoy miércoles, el XV Ciclo de Órgano de Villaviciosa organiza una audición didáctica en la iglesia de Santa María de Valdediós. La sesión, impartida por Susana Lastra, dará comienzo a las 11.00 horas. El aforo está estrictamente limitado a 30 personas, que tendrán acceso al coro. Las entradas tienen un coste de 10 euros (disponibles a través del formato online y en oficina) y toda la recaudación se destinará a beneficio del mantenimiento del propio órgano de Valdediós.

Ciclo de música y bailes en la Cebera «Lugones»

El ciclo «Noches de la Cebera» continúa hoy miércoles, 29 de julio, en la Finca de La Cebera (Lugones, Siero). A las 22:00 horas, la formación Tato López y Cía presentará su propuesta «Humano», un recital de canción de autor que promete llenar la velada de emoción, poesía y delicadeza sonora bajo las estrellas. El acceso a la actuación es de entrada libre, aunque es importante recordar que las localidades de asiento están limitadas a un aforo máximo de 175 sillas.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Mercado en Villaviciosa

Los miercoles, se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Villaviciosa. El mercadillo, de carácter generalista, estará instalado junto al parque del Pelambre en horario de mañana, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes podrán recorrer aproximadamente 40 puestos en los que se ofertará una variada selección de productos que incluye ropa, calzado y artículos para el hogar, entre otros.

IV_jornadas del bonito en Lugones

Continúan desarrollándose las IV Jornadas del Bonito en Lugones. Este evento gastronómico, que abarca desde el 16 hasta el 30 de julio, está organizado por la entidad Fiestas El Carbayu. Durante la jornada de hoy, los vecinos y visitantes podrán seguir degustando las distintas elaboraciones culinarias dedicadas a este producto estrella de la temporada estival en la localidad sierense.

Exposición de acuarelas «Sábados de Gloria» en la Casa de los Hevia

Hasta el 30 de julio, continúa abierta al público la exposición de acuarelas “Sábados de Gloria”, obra del colectivo Nieblastur. La muestra artística se encuentra instalada en la Casa de los Hevia, en la localidad de Villaviciosa. Esta exhibición, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y diversas entidades locales.

Exposición «Fe», de Tania Blanco, en Grado

El Palacio Miranda Valdecarzana de Grado acoge, del 3 al 31 de julio, en horario de 9.00 a 14.30 horas de lunes a viernes, la exposición «Fe», un proyecto de la artista Tania Blanco que amplía su anterior trabajo «Fierro». La muestra reunirá una nueva serie de obras que investigan los residuos de hierro presentes en las zonas industriales de la ría de Avilés y el Musel de Gijón, entendidos por la artista como un elemento plástico que tiñe de rojo el paisaje y evidencia la huella del antropoceno en el territorio.

Creación en Candamo

San Román de Candamo acoge de 19.00 a 21.00 horas actividades de «Néxodos Candamo 2026», encuentro de creación contemporánea y medio rural que reúne exposiciones, visitas, conversatorios, proyecciones, talleres, conciertos, acciones poéticas y performances.

Muestra de Artes Plásticas en Lugones

El Centro Polivalente de Lugones acogerá, del 21 de julio al 26 de agosto, en horario de 11.30 a 14.30 horas de lunes a viernes, una Muestra de Artes Plásticas que reunirá medio centenar de obras de tres artistas radicados en el municipio: Carlos Jiménez, Miguel Ángel Fernández y José Ramón Rodríguez.

Oriente

Charla «Rostros invisibles» en la casa municipal de la cultura en Llanes

Este miércoles, 29 de julio, la Casa Municipal de Cultura de Llanes acoge la conferencia «Rostros invisibles. La trata de personas: una realidad oculta a nuestros ojos, pero muy cercana». La sesión, que comenzará a las 12:00 horas, contará con las intervenciones de las ponentes Antonia Pérez Cabrera (Adoratrices) y Silvia Pereira (Amaranta). Este encuentro busca concienciar sobre esta problemática social y cuenta con el respaldo de entidades como Cáritas y el Ayuntamiento local.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Concierto del dúo «Baxel » en Torre (Ribadesella)

El programa «Verano Cultural» de Ribadesella organiza una nueva cita musical. A las 20.00 horas, la Plaza de la capilla en la localidad de Torre acogerá el concierto de Baxel. El dúo ofrecerá al público asistente un repertorio en directo centrado en los sonidos tradicionales y el folk asturiano.

Conferencia sobre el eclipse total de sol con Fernando J. Híjar en la Casa de Cultura de Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge una conferencia dedicada al inminente eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. La charla divulgativa comenzará a las 18.00 horas y estará impartida por Fernando J. Híjar, físico perteneciente a la agrupación astronómica de Madrid. Este encuentro, promovido por el Ayuntamiento local, busca preparar e informar a los asistentes de cara a este destacado fenómeno astronómico.

Cine al aire libre en parque «Hernán Pérez-Cubillas» de Colunga

el Parque «Hernán Pérez-Cubillas» de Colunga (junto a la Oficina de Turismo) acoge una sesión de cine de verano al aire libre. A las 22.15 horas se proyectará la película «Superman» (2025), dirigida por James Gunn. La actividad está organizada por el Museo de Bellas Artes de Asturias, contando con la colaboración del Ayuntamiento local y la financiación de diversas entidades. Una excelente oportunidad para disfrutar del séptimo arte bajo las estrellas.

Exposición «Historia del puerto de Lastres»

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Exposición «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias» en el centro cívico de Posada de Llanes

Continúa abierta la exposición «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias» en el Centro Cívico de Posada de Llanes. La muestra exhibe una serie de estampas impresas póstumamente, realizadas a la punta seca por el artista Inocencio Urbina. Las instalaciones se podrán visitar durante la jornada en horario de mañana, de 9.30 a 13.00 horas, y de tarde, de 16.00 a 19.30 horas. La exposición permanecerá instalada en este espacio municipal hasta el próximo 16 de septiembre.

Exposición en Llanes: «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes»

La exposición de indumentaria tradicional titulada «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes», se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Occidente

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.

Tren turístico diario en Luarca

Por Luarca circula todos los días un tren turístico con salida desde la plaza Alfonso X el Sabio, junto al Ayuntamiento. Los recorridos, de unos 45 minutos de duración, salen por las mañanas a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas, y por las tardes a las 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas. Entradas: niños de 0 a 3 años, gratis; de 4 a 12 años, 5 euros; adultos, 7 euros; y mayores de 65 años, 6 euros.

Museo de la Miel de Boal

El Museo de la Miel de Boal reabre sus puertas tras una importante renovación. Las antiguas escuelas de Los Mazos constituyen la sede del museo, dedicado a divulgar la tradición apícola del concejo y los vínculos de Boal con la producción de miel. Este espacios museístico está dedicado a Julio Fernández Rodríguez «Naro», figura clave en la promoción de la miel boalesa. Horario: de martes a viernes, de 10.30 a 14.30 horas; sábado, de 15.30 a 18.00 horas; domingo, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes, cerrado.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

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Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De junio a septiembre abre todos los días, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies «Globicephala melas» «Balaneoptera physalus» y «Physeter macrocephalus». La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos.