ArcelorMittal se planta en el acuerdo marco: subida salarial del IPC, incentivo para salir a los 63 años y 120 contrataciones indefinidas
La compañía incluye en su última oferta la supresión del complemento de incapacidad temporal a partir de la cuarta baja laboral para reducir el absentismo
La dirección de ArcelorMittal en España y los sindicatos con mayor representación (UGT FICA, CC OO y ELA) no lograron cerrar ayer, tras negociar durante toda la jornada, el acuerdo marco para este año, que sirve como base para los convenios colectivos de cada planta. Ante esa situación, la dirección de la empresa presentó una propuesta final en la que se recogen parte de las demandas sindicales y que UGT-FICA y CC OO trasladarán a sus órganos de decisión interna. Deberán dar una repuesta antes de que acabe el mes.
Incremento salarial.
Será del IPC real, teniendo en cuenta el incremento del 0,75% en las tablas salariales ya firmado. Habrá adelanto de un 2% a tablas a la firma de los convenios colectivos.
Reducción de jornada.
De 8 horas para todos los colectivos y horarios, a partir del 1 de enero de 2027.
Absentismo laboral.
Supresión del complemento de incapacidad temporal por contingencias comunes a partir de la cuarta baja en caso de enfermedad común. Además se creará un equipo de "cubre-bajas" polivalente y con flexibilidad para tener movilidad entre distintas instalaciones.
Plan de salidas de personal.
ncentivos para facilitar la salida de los trabajadores nacidos en el año 1963 (de 63 años) para dejar hueco para recolocar a personal afectado por el polémico traslado de servicios de apoyo a India y Polonia (proyecto Zenith). Las salidas se efectuarán en tres periodos. Un primer periodo tras la firma del acuerdo, un segundo periodo al finalizar el tercer trimestre y el resto al finalizar 2026. También habrá salidas para el personal con coeficientes reductores en los mismos términos que los nacidos en el año 1963 y salidas por la fórmula del contrato relevo de 40 trabajadores nacidos en 1964 atendiendo a criterios de edad y siendo de carácter voluntario.
Contratos.
Conversión total –vinculadas a las salidas de personal–, de un total de 120 contratos temporales en indefinidos, teniendo en cuenta principalmente el criterio de antigüedad.
Nuevo acuerdo marco.
Compromiso de la dirección de crear la mesa de negociación del X Acuerdo Marco en el tercer trimestre de 2026.
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