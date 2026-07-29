Asturias recibirá el próximo año una aportación récord de 4.238 millones de euros del Estado gracias al "aumento de recaudación"

Tal y como estaba previsto, Asturias recibirá el próximo año una aportación económica récord por parte del Estado a través de las denominadas entregas a cuenta. La región dispondrá de 4.238 millones de euros por los impuestos estatales cedidos, entre ellos el IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Esto supone, según la información trasladada por el Ministerio de Hacienda a las comunidades, un 6,5% más que en 2026.

La cifra podría aumentar aún más si se suma la previsión de liquidación de 2025, lo que elevaría la financiación total hasta los 4.398 millones de euros. Esto supone un 5,5% más en comparación con el anterior ejercicio. “Nunca el Gobierno asturiano había contado con tantos recursos”, enfatizan desde el Ministerio.

El Principado valoró este miércoles positivamente este incremento de fondos, pues "son el reflejo de que el crecimiento de la economía asturiana se traduce en un aumento de la recaudación". Para el Ejecutivo regional, una muestra del "buen comportamiento de nuestra economía" son los datos del mercado laboral. Resaltan desde el Ejecutivo de Barbón que hay más de 400.000 afiliados a la Seguridad Social y el paro se sitúa por debajo de los 50.000 personas.

Además, fuentes de la Consejería de Hacienda señalan que los datos serán "de utilidad" para avanzar en la confección de los presupuestos del próximo ejercicio, que "volverán a ser unos presupuestos de progreso, pensados para la mayoría social de Asturias, centrados en fortalecer los servicios públicos e impulsar la economía y el empleo".

En todo caso, desde el Gobierno de Asturias siguen solicitando la adaptación de la regla de gasto a la normativa europea para que "pueda cumplir con su objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas y a la vez nos permita aprovechar completamente estos recursos".

Las entregas a cuenta son una parte importante del sistema de financiación autonómica. Crecen conforme lo haga la economía. Son, en palabras del ministro de Hacienda, Arcadi España, "consecuencia de la buena política económica del Gobierno". No obstante, el modelo, cuya reforma está ahora en el centro del debate, es mucho más complejo, pues no debe responder solo a una foto fija, sino que condiciona el futuro financiero de las comunidades a largo plazo. Solo un dato, la anterior reforma se aprobó en 2009, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La actual reforma del modelo de financiación, acordada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña, cuenta actualmente con el rechazo de Asturias, a pesar del crecimiento de las entregas a cuenta en base a la recaudación. En el caso de Asturias, recibiría, por motivo de esta reforma, 248 millones adicionales. Sin embargo, el Principado considera que la propuesta beneficia especialmente al arco mediterráneo, no tiene en cuenta las circunstancias específicas de la región (con una población envejecida y dispersa) y que, por tanto, empeora su situación respecto a la actualidad.

Más de 170 millones para toda España

En conjunto, los territorios recibirán en entregas a cuenta el próximo ejercicio 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026 y la mayor cifra jamás registrada. Si se añade la liquidación del modelo, el total de recursos asciende a 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026.

Las entregas a cuenta permiten al Estado adelantar a las comunidades autónomas de régimen común —todas excepto Navarra y el País Vasco— parte de los fondos que les corresponden según el sistema de financiación por la tarifa autonómica del IRPF, el porcentaje cedido del IVA y los impuestos especiales.

El cálculo se hace teniendo en cuenta las previsiones de ingresos que el Gobierno central realiza para la elaboración del anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El dinero establecido se va transfiriendo a las comunidades a lo largo del año mediante dichas entregas a cuenta.

Aplazamiento de la reforma del modelo

El nuevo modelo de financiación debería haber sido debatido este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero finalmente fue aplazado a septiembre a petición de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. En un escrito que hicieron llegar al Ministerio denunciaban que el Gobierno de España no había enviado parte de la información necesaria y otra parte esencial se facilitó "mal y tarde", apenas tres días hábiles antes de la reunión.

Sin embargo, este aplazamiento solicitado por los populares no conlleva aparejada una predisposición a abrir el diálogo sobre la reforma, "cocinada previamente con ERC y el Gobierno de Cataluña". "Para negociar una reforma del sistema de financiación se debe partir desde cero, abandonando fórmulas ya pactadas previamente, y debe hacerse de manera multilateral y en condiciones de igualdad entre todas las comunidades autónomas", insistió este miércoles el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo.

El asturiano valoró positivamente el aplazamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera y volvió a reclamar "una negociación multilateral, basada en la igualdad y la solidaridad, y que tenga en cuenta el coste efectivo de prestar los servicios públicos", tal como se recoge en el acuerdo de la Mesa de Financiación Autonómica del Principado y en la Declaración de Santiago.

Queipo también recordó que al Gobierno de España le basta con el apoyo de una comunidad para sacar adelante la propuesta en la votación. Actualmente cuenta con el de Cataluña y el de Canarias. Por tanto, "donde realmente podrá frenarse esta reforma pactada con ERC será en el Congreso de los Diputados".

"Pedimos a los diputados socialistas asturianos que, cuando llegue el momento, voten en conciencia, que antepongan los intereses de Asturias a los intereses del PSOE y que no respalden un modelo que perjudica gravemente la financiación de nuestros servicios públicos. Los diputados del Partido Popular votarán en contra de este ataque a los intereses y al futuro de Asturias", aseguró Queipo.