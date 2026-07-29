Cuidado si viajas en AVE a Asturias en agosto: todos los cambios en los trenes por las obras en Palencia que se alargan

Renfe concretó este miércoles los cambios que aplicará en los servicios de alta velocidad de Asturias durante el fin de semana del 8 y 9 de agosto, cuando las obras ferroviarias de Palencia obligarán a interrumpir la circulación entre las 18.15 horas del sábado y las 12.00 del domingo. La prolongación de los trabajos y sus consecuencias sobre los trenes asturianos fueron adelantadas por LA NUEVA ESPAÑA.

Las principales modificaciones afectarán a los viajeros que se desplacen desde o hacia Asturias durante la tarde del sábado y la mañana del domingo. Habrá adelantos y retrasos en las salidas, transbordos por carretera entre León y Valladolid y la supresión de un Alvia con destino a Avilés.

Renfe amplió hasta mediados de agosto el plan alternativo activado por los trabajos que desarrolla Adif entre Palencia y Monzón de Campos para construir la nueva línea de alta velocidad a Cantabria. La estación de Palencia tampoco tendrá acceso ferroviario durante parte del fin de semana del 8 y 9.

Los cambios, tren por tren

El sábado 8, el Alvia 4071 que partirá de Madrid a las 7.32 horas y llegará a Gijón a las 11.24 circulará en doble composición para reforzar la oferta de plazas hacia Asturias.

Ese mismo día, el Alvia 4181 procedente de Alicante, con paso por Madrid a las 18.51 horas y llegada prevista inicialmente a Gijón a las 22.50, realizará por carretera el tramo entre Valladolid y León. Este transbordo modificará la hora de llegada a la estación gijonesa.

También cambiará el Avlo 4190 Gijón-Madrid. El tren, cuya salida estaba prevista a las 18.25 horas, partirá de Gijón a las 17.10 y sus pasajeros serán trasladados por carretera entre León y Valladolid antes de continuar el viaje en tren hasta la capital.

Las alteraciones continuarán el domingo 9. El Alvia 4080 Gijón-Madrid retrasará su salida desde las 8.53 hasta las 9.50 horas. Por su parte, el Alvia 4091 Madrid-Avilés, previsto para las 9.15 horas, no circulará. Renfe reubicará a sus viajeros en el Avlo 4121, que saldrá de Madrid a las 11.23 y llegará a Gijón a las 15.21 horas.

Fuera de ese intervalo, los servicios de alta velocidad con Asturias funcionarán con normalidad. Renfe indicó también que los trenes asturianos circularán sin afecciones durante el primer fin de semana del mes, los días 1 y 2 de agosto.

Renfe permitirá cambiar o anular sin coste los billetes adquiridos con antelación para los servicios afectados. La operadora aconsejó comprobar los horarios antes de acudir a la estación, ya que los recorridos podrían registrar demoras o nuevas modificaciones por necesidades de las obras.

Otros servicios afectados

Las obras tendrán además consecuencias para el corredor regional Valladolid-Gijón. Los pasajeros del tren 12101, con salida de Valladolid a las 6.40 horas del domingo 9 de agosto, realizarán por carretera el trayecto comprendido entre Valladolid y Paredes de Nava.

En las conexiones de León con Madrid, Renfe establecerá transbordos en autobús entre Valladolid y León para los trenes que coincidan con el horario del corte durante el sábado y el domingo. Las salidas desde León de los servicios afectados se adelantarán una hora y cuarto.

Los trenes entre Santander y Madrid también sufrirán cambios. Los transbordos se realizarán entre Palencia y Santander durante los días 1 y 2 de agosto, y entre Valladolid y Santander durante el fin de semana del 8 y 9.

El plan alternativo incluye igualmente varios servicios de Media Distancia de los corredores Valladolid-Santander, León-Madrid y León-Valladolid. En conjunto, la prolongación de las obras supondrá la supresión de diez trenes, según informó la compañía.