Daniella Bustamente será influencer como su madre, Paula Echevarría: la joven ficha por la agencia que representa a Laura Escanes o Alice Campello

Daniella Bustamente Echevarría ya es famosa por ser hija del cantante cántabro David Bustamente y la actriz asturiana Paula Echevarría, pero quiere serlo aún más. La joven, que el próximo 17 de agosto alcanzará la mayoría de edad, ha dejado claro cuál será su camino laboral: ser influencer, como su madre. Daniella acaba de fichar por una de las agencias de representación y marketing más potentes de España, TWIC (The Wolf is Coming), según ha adelantado Jaleos del Corazón. Se trata de la misma empresa de Laura Escanes, Alice Campello (mujer de Álvaro Morata), Ana Peleteiro o el propio Miguel Torres, pareja actual de Paula Echevarría y padre del hermano de Daniella, Miguel.

La noticia no es ninguna sorpresa, puesto que Daniella ha ido poco a poco dando pistas sobre su futuro. Aunque su aspecto físico siempre fue conocido, ya que sus padres muestran con frecuencia fotografías suyas en redes sociales, la joven hizo su primera aparición pública en junio del año pasado. Fue en los "Elle Style Awards 2025", en donde posó en el photocall junto a la actriz candasina.

Echevarría explicó entonces que su hija es libre de decidir qué quiere hacer. En este caso, su decisión fue acompañar a su madre a recoger este premio. "Ha sido muy bonito y muy especial", reconoció. Pregunta obligada de la prensa: "¿Qué opina David Bustamante?". Según Echevarría, el padre de Daniela está de acuerdo. "Nos ve aquí y se le cae la baba", espetaba a los medios.

Paula también aprovechaba el gran altavoz de su Instagram (con casi 4 millones de seguidores) para explicar por qué había acudido a recoger este premio junto a su hija. "Estuve acompañada por mi hija que no fue en calidad de nada más que de una hija que acompaña a su madre a recibir un premio", argumentó. "Posamos juntas, fue su decisión, y la vivió con ilusión y orgullo por su madre. Y para mi, verla ahí a mi lado, tan segura de si misma, fuerte y luminosa fue mi verdadero premio", resumía.

Desde entonces, la presencia de Daniella Bustamente en redes sociales no ha parado de crecer. Sin ir más lejos, el pasado sábado acudió a su primer evento, La Velada del Año VI, que organiza Ibai. A través de su cuenta de TikTok, donde alcanza más de cincuenta mil seguidores, la joven publicó varios vídeos de su experiencia. En Instagram acumula más de 40.000.

De vacaciones en Candás

Daniella se encuentra justo ahora de vacaciones en Candás, el pueblo de su madre. Paula Echevarría, que se encuentra trabajando, se reencontrará lo más seguro con su hija este fin de semana en su tierra. La actriz e influencer siempre acude en verano a Candás coincidiendo con las fiestas de San Félix (o de la Sardina), que empiezan este viernes, 31 de julio.