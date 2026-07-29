Las doce zonas tensionadas de Asturias ya entran en funcionamiento total: lo que implica desde mañana para los contratos de alquiler de vivienda

A partir de este jueves, los contratos de alquiler que se firmen en Luanco (Gozón) tendrán un precio máximo acotado según un índice de refencia estatal para cada zona. Lo mismo ocurrirá en el barrio avilesino de La Magdalena o en los núcleos de Arenas y Poo (Cabrales), así como en el resto de las zonas tensionadas aprobadas en la región por el Principado. El Boletín Oficial del Estado publicó este miércoles la incorporación de Asturias al listado nacional, por lo que la medida entrará en funcionamiento total este jueves 30 de julio, aunque ya tenía algunos efectos desde que se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

En Asturias se han declarado hasta el momento doce zonas tensionadas. Además de Luanco (Gozón), La Magdalena (Avilés) y los núcleos de Arenas y Poo (Cabrales), el Principado ha dado luz verde al núcleo urbano de Llanes, así como a las localidades de Posada, Nueva, Poo, Barro y Celorio, en el mismo concejo. También se han incluido los barrios de La Arena y Cimadevilla, en Gijón, si bien la declaración de las zonas gijonesas está en el aire después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias aceptara el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ayuntamiento.

Junto con la incorporación de Asturias, el BOE publica también las de Santiago de Compostela (Galicia) y Basauri (País Vasco). De esta forma, ascienden a 317 las áreas consideradas zonas de mercado tensionado en todo el país.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que dirige Isabel Rodríguez, explica que la medida protege ya a 9,3 millones de personas. “La aplicación de las zonas tensionadas ayuda a contener los precios mientras se desarrollan medidas estructurales, como el incremento de la oferta de vivienda asequible. Es una medida eficaz y así lo demuestran los registros oficiales de las comunidades autónomas que ya están aplicándola”, aseguran desde el Ministerio.

Según sus datos, durante los dos primeros años de aplicación en Cataluña, los precios del mercado del alquiler han caído un 4,7% en la ciudad de Barcelona y un 1,3% en el conjunto de las zonas de mercado tensionado declaradas. Además, el parque de alquiler habitual ha crecido en 20.994 contratos.

En el País Vasco, por su parte, los nuevos alquileres bajaron un 3,5% y el número de contratos activos aumentó un 3,2% en los catorce municipios declarados zonas tensionadas en la provincia de Gipuzkoa. También en Navarra los precios han descendido un 8,6%.

¿Cómo funcionan las zonas tensionadas?

¿En qué consisten las zonas tensionadas? El objetivo de la medida, incorporada a la ley estatal de vivienda, es contener los precios de los alquileres en aquellos lugares donde los incrementos registrados durante los años anteriores hayan sido desproporcionados. Algo que ya se estaba produciendo desde su publicación en el BOPA, pero que va ahora a mayores al tener reconocimiento estatal.

A partir de este jueves, los contratos de alquiler de propiedades de grandes tenedores (propietarios con más de cinco inmuebles residenciales urbanos en zonas tensionadas) que se firmen en los lugares asturianos ya señalados deberán ajustarse, en los supuestos previstos por la ley, al precio máximo determinado por el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler, que lo marca el Ministerio para cada zona y circunstancias. Este sistema establece una horquilla orientativa de rentas para cada vivienda en función de su ubicación, superficie y características.

Aunque, con carácter general, los valores ofrecidos por el sistema sirven únicamente como referencia para los propietarios, en el caso de las zonas tensionadas la ley establece que el valor más alto de la horquilla marcará el precio máximo en los nuevos contratos firmados por grandes tenedores. Es decir, topa la renta que se puede exigir.

Ese mismo límite se aplicará también a cualquier vivienda situada en una zona tensionada que no haya estado alquilada durante los cinco años anteriores, con independencia de que su propietario sea o no un gran tenedor.

Este será el gran cambio en el límite de los precios de la renta. Pero el reconocimiento estatal de estas zonas tensionadas asturianas implicará, asimismo, que el Principado recibirá fondos nacionales para establecer medidas correctoras en el mercado inmobiliario de esos lugares.