Un gato sobrevive 24 horas atrapado en el motor de un coche: así fue el rescate de los bomberos de Mieres y Caso

Un equipo de bomberos de los parques de Mieres y Caso lograron salvar la vida a un gato que permaneció un día entero metido en el motor de un coche en Felechosa (Aller).

Según el relato del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), el primer paso consistió en apuntalar y asegurar el vehículo con gatos "hidraúlicos". A continuación, los operarios se metieron debajo del coche e intentaron llegar hasta el felino. Sin embargo, esta estrategia no funcionó.

Intento de los bomberos de sacar al gato por la parte de abajo. / SEPA

Cambio de maniobra

A continuación, los bomberos optaron por “abrir hueco también desde arriba”. Para ello, retiraron la batería. Pero ni así: “Aunque lo teníamos a la vista, nuestros brazos no llegaban”, relatan. En consecuencia, reclamaron “ayuda externa”, y entonces sí fue posible extraer al pequeño gato con gesto de susto.

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“Como decían en alguna mítica serie de televisión, ‘nos encanta que los planes salgan bien’”, concluyen los efectivos del SEPA. Y añaden sobre el felino: "Ahora parece que ya tiene dueña".