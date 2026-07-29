Un gran encuentro celebra en Colombres "el lazo único de la Hispanidad": "cariñoso" tirón de orejas a la Argentina de Messi y una llamada a "dar la cara y no la espalda"

Hubo un tiempo en el que miles de asturianos se fueron de la región en busca de un mundo nuevo. Salieron, en palabras de Francisco Rodríguez, presidente de la Fundación Archivo de Indianos, "a la ventura". "Que no es lo mismo que irse de aventuras, como hacen los turistas de nuestro tiempo", matizó Rodríguez en el octavo Encuentro Hispanoamericano, celebrado este miércoles en las de la institución, en Colombres (Ribadedeva).

Un encuentro que reunió a más de 150 personas en la Quinta de Guadalupe, buena parte de ellas residentes en diferentes países de América o, cuando menos, con vínculos emocionales a ambos lados del Atlántico. "Este acto significa refrescar la memoria de nuestros emigrantes del pasado y del indiscutible recuerdo que tenemos por todos ellos", explicó Rodríguez.

El presidente de la Fundación Archivo de Indianos centró buena parte de su discurso en el aprecio que siente hacia "todos los países que hablan español" y que, por consiguiente, están "hermanados".

Sin embargo, quiso darle "un cariñoso tirón de orejas" a "algunos argentinos" por su actitud durante la final del Mundial de fútbol, celebrada el 19 de julio en Nueva York. "Es mucho más reconfortante y estético dar la cara y no la espalda", lamentó, en recuerdo al comportamiento de los jugadores de Argentina cuando España recibía el trofeo. Y subrayó que ambos países "estamos unidos por ese lazo único en la historia llamado Hispanidad".

Pero Rodríguez no se quedó ahí y enlazó con otra reflexión personalizada en Lionel Messi, al que acusó de no ser "un digno representante deportivo" de un país por el que "los españoles daremos siempre la cara y no la espalda". Justo a continuación, la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, se acercó para darle dos afectuosos besos. Gesto que se entiende por el próximo premio "Princesa de Asturias" de los Deportes que precisamente recibirá el futbolista argentino en octubre. Todo queda en juego limpio.

Argentina, la mayor colonia asturiana en el exterior

Es precisamente en ese país, Argentina, donde se celebrará los próximos 7 y 8 de octubre el V Congreso Mundial de Asturianía. Un encuentro al que Adrián Barbón, presidente del Principado, confirmó su asistencia. "Siento como un deber y una responsabilidad acompañar a nuestra gente allí donde esté", anunció quien acudirá a Buenos Aires "para reconocer y celebrar a quienes mantienen viva la conexión con esta tierra", así como para proyectar al mundo "una Asturias moderna, abierta, entusiasta de sus raíces y su cultura".

Su intervención sirvió también para hacer un repaso de su viaje institucional del pasado abril a México, donde reside una colonia asturiana formada por más de 29.000 personas. "Ha sido realmente especial vivir desde el corazón de México la devoción por nuestras costumbres y la reivindicación de una tierra orgullosa de sus orígenes", aseguró.

El Presidente también aprovechó la ocasión para recordar la importancia de convertir los lazos afectivos con la emigración "en nuevas alianzas culturales, sociales y económicas" que ayuden a construir en común "la mejor Asturias", insistiendo en la idea de que "hay una Asturias fuera de las fronteras de Asturias". Por eso, Barbón emplazó a la diáspora presente en el encuentro a seguir participando en el futuro de la comunidad: "Queremos contar con vosotros para seguir sumando y haciendo Asturias juntos".

El poder de convocatoria de la Fundación Archivo de Indianos Museo de la Inmigración quedó más que demostrado por la presencia de los máximos responsables de los tres poderes públicos en Asturias: el ejecutivo, representado por el propio Barbón; el legislativo, con el presidente de la Junta General, Juan Cofiño; y el judicial, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro. Además, también estuvo presente Álvaro Queipo, líder del PP asturiano.

Ley de Nietos

En esta octava edición, el Presidente asturiano definió la jornada como "un día para compartir, pero también un día que tiene que ser para reivindicar", en referencia a la polémica generada por la Ley de Nietos, que permitirá votas a descendientes de exiliados. Barbón denunció "una ofensiva terrible desde determinados sectores ideológicos" contra la norma, defendiendo el derecho de los descendientes de emigrantes asturianos a acceder a la nacionalidad española. "Quiero defender, una vez más, que es una cuestión de justicia", afirmó.

El jefe del Ejecutivo autonómico resaltó el papel de la diáspora asturiana en el exterior, señalando que "si alguien mantiene la identidad, la defensa de nuestra cultura, nuestra tradición, y también nuestro crecimiento económico, son precisamente los descendientes". En este sentido, consideró que la adquisición de la nacionalidad "es para nosotros un motivo de orgullo y de honor".

Un brindis por la memoria

El presidente de la Asociación Amigos del Archivo de Indianos, Antonio Suárez, fue el encargado, como ya es costumbre, de tomar la palabra en el brindis que cerró la comida. En el mismo, el empresario asturmexicano, propietario de la gran firma atunera Grupomar, no quiso olvidar el esfuerzo con el que un grupo de emigrantes y descendientes de emigrantes asturianos, con el propio Suárez a la cabeza, evitó el cierre del Archivo. Su brindis recordó ese pasado, pero sobre todo, evocó al futuro y la continuidad de la fundación.

El encuentro anual sirvió también para "reivindicar la cercanía entre países a pesar de la distancia", tal como subrayó el director de territorios de Abanca (entidad patrocinadora), Gerardo Fuertes, quien resaltó el compromiso de la entidad con el legado de la emigración. "Reivindicamos esa cercanía a pesar de la distancia y evocamos los sentimientos de quienes en su día tomaron un barco rumbo a otra vida", enfatizó. El directivo incidió también en el papel social de la entidad bancaria, afirmando que "somos un socio especializado y cercano, capaz de acompañar a nuestros clientes en sus retos". Y no se olvidó de elogiar la labor del Archivo de Indianos y el Museo de la Emigración, asegurando que "conservar y difundir el legado de quienes emigraron es un aval de incalculable valor para construir un mejor futuro".

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Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria e invitado habitual a esta celebración, se animó finalmente a cantar tras la comida. Una actividad que suele poner el broche a la jornada y a la que este año se le unió el músico cántabro Nando Agüeros, que también asistió a la cita.