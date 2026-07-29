Lo que le faltaba al Huerna: al menos 15 camiones sufren desperfectos tras desprenderse un cable del Negrón durante las obras

Al menos una quincena de camioneros sufrieron incidentes este martes por la tarde en la autopista del Huerna (AP-66), a su paso por el túnel de El Negrón, que comunica Asturias y Castilla y León. Un cable se descolgó del techo de la galería e impactó contra la parte superior de los vehículos pesados cuando circulaban en dirección a Oviedo por el tubo contrario, el único abierto al tráfico debido a las obras de modernización de los túneles. El incidente fue solventado posteriormente.

Los trabajos, que dependen del Ministerio de Transportes, mantienen desde hace un año restricciones a la circulación y son uno de los principales argumentos esgrimidos por el Principado para reclamar la bonificación del peaje de la AP-66 mientras duren las afecciones.

Los transportistas llevan meses advirtiendo de que las obras pueden comprometer la seguridad y consideran que lo ocurrido este martes confirma esos temores. "Iba conduciendo y noté un impacto enorme en la cabina, como si hubiese algo colgando del techo. Me asusté mucho, fue como una explosión", relata uno de los camioneros afectados.

Un camión portavehículos, junto con los camioneros dañados / LNE

Todo apunta, según las primeras informaciones recabadas por los propios transportistas, a que un cable o algún otro elemento de la instalación se desprendió del techo y quedó colgando, golpeando la parte alta de los camiones de mayor tamaño a su paso.

Varios de los afectados detuvieron sus vehículos en el área de descanso situada tras el túnel, ya en Asturias, para comprobar los daños. Otros continuaron su trayecto para evitar retrasos, pese a los desperfectos sufridos.

"Llamamos a Aucalsa (concesionaria del Huerna), pero no querían saber nada. Nos decían que era un asunto de la empresa que está ejecutando las obras y que se trataba de un cable mal colocado", asegura uno de los profesionales.

Críticas por la tardanza en cortar el túnel

Los transportistas avisaron inicialmente a los servicios de emergencias al considerar que la situación podía provocar un accidente grave. "Pese a la llamada, no cortaron el túnel. Volvimos a llamar a Aucalsa y, posteriormente, a la Guardia Civil", explican.

Según su versión, el tráfico fue cortado durante unos quince minutos, cuando personal de Aucalsa y de la empresa encargada de la renovación acudieron al lugar para retirar el elemento desprendido y reparar la incidencia. Sin embargo, los afectados sostienen que entre el primer aviso y el corte efectivo del túnel transcurrió más de una hora. Fuentes de Delegación del Gobierno aseguran que "de manera inmediata se cortó el tráfico para recolocar el tubo y en unos quince minutos quedó solucionado".

La Guardia Civil acudió a la zona de descanso e inspeccionó los vehículos. Los agentes subieron al techo de los camiones para observar los daños.

Los camiones, aparcados en el área de descanso tras el túnel del Negrón / LNE

"Desde que llamamos a la concesionaria hasta que cerraron el túnel pasó más de una hora, con riesgo para la seguridad de los viajeros. Si lo hubiesen cortado antes no habría habido tantos impactos", lamenta uno de los camioneros.

Entre los vehículos afectados figura un camión portavehículos que transportaba turismos. Según los afectados, los cables llegaron a rozar los coches y levantaron parte de la pintura. Otros camiones sufrieron abolladuras en la chapa, además de daños en toldos y lonas.

"Podríamos haber tenido un susto muy gordo. Llevamos tiempo alertando de los problemas de seguridad en estas obras. Esto es algo que se veía venir y un día habrá una desgracia", afirma Manuel Ángel García, presidente de Cesintra, patronal del sector.

Por su parte, Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, explicó que su asociación está recopilando información sobre lo ocurrido. "Estamos intentando saber exactamente qué pasó y de quién es la responsabilidad", señaló.

Obras con retraso

Las obras de modernización de los túneles de El Negrón, financiadas con fondos europeos y con un presupuesto de 76 millones de euros, acumulan retrasos respecto al calendario inicial. La última previsión del Ministerio de Transportes sitúa su finalización en noviembre.

La autopista del Huerna también continúa condicionada por las obras para estabilizar el argayo registrado en noviembre de 2024, unos trabajos cuya conclusión está prevista para este verano.