Nuevo caos en el vuelo Asturias-Málaga: cancelan otro avión una semana después y algún pasajero se ha visto afectado las dos veces

Nuevo lío con un vuelo de Volotea. Y en la misma ruta. Si el martes de la semana pasada varias circunstancias provocaron el retraso y posterior cancelación del vuelo Málaga-Asturias por la noche, que finalmente se traspasó al día siguiente, este martes ha vuelto a suceder, pero en el sentido opuesto. Un avión que tenía salida a las 20:50 de Ranón y llegada a Málaga a las 22:25 sufrió una demora y, después, su cancelación. Los pasajeros, algunos de los cuales ya habían sufrido las incidencias del viaje de la semana anterior, deberán esperar al menos hasta el domingo a las 11:40, fecha y hora en la que la aerolínea les ha ofrecido relizar la ruta.

Es el caso de Hugo Uría, un gijonés residente en Málaga que se encontraba de vacaciones con su familia en su ciudad natal. Ellos ya habían estado en el vuelo retrasado y cancelado del martes anterior, con tan mala suerte que esta semana les ha vuelto a suceder lo mismo para regresar: “En nuestro caso, mi madre vive en Gijón y podemos quedarnos hasta el domingo, pero otra gente se tendrá que buscar la vida”. Y añade: “Soy director de hotel en Benalmádena y he tenido que avisar de que no podré acudir estos días a trabajar”. Uría explica que en su trabajo han sido comprensivos, pero puede haber otras personas que no tengan la misma suerte.

Según cuenta, la misma tarde del vuelo, a las 18:30, Volotea envió un mensaje a todos los pasajeros comunicando que el vuelo sería operado por White Airways, una aerolínea chárter y de arrendamiento con sede en Portugal que cuenta con una pequeña flota de aviones Airbus y Boeing. Una vez en el aeropuerto, les informaron del retraso del avión, que en principio saldría sobre las 22:00. Tras facturar las maletas, pasar el control y esperando ya a que abriese la puerta de embarque, llegó un último mensaje notificándoles de la cancelación de su vuelo e indicando a los pasajeros que debían acercarse al mostrador de Volotea para recibir información. El vuelo de vuelta no será hasta el domingo a las 11:40.

“En el mostrador nos dijeron lo mismo que la semana pasada en Málaga. Nos dieron un vale de 20 euros, una hoja de reclamaciones para pedir el reembolso del vuelo, y luego a las familias con niños y las personas mayores les buscaban hotel”, explica Uría. Las demás personas tuvieron que buscar por su cuenta un alojamiento hasta el domingo y “guardar los recibos” para que Volotea se los reembolse posteriormente. “Viajo una o dos veces al año a Asturias en avión, pero antes de la semana pasada nunca me había pasado nada como esto con esta aerolínea, y ahora se juntan dos contratiempos como estos casi en la misma semana”, dice el gijonés.

Volotea encadena así una mala racha en su línea Asturias-Málaga. La semana pasada el vuelo se ofreció al día siguiente, pero, en esta ocasión, los viajeros, a no ser que busquen otros medios, tendrán que esperar hasta el domingo. “Esperemos que esta vez no haya otro problema”, confiesa Uría, expresando el deseo compartido de todos los pasajeros de que no haya un nuevo sobresalto.