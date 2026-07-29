El nuevo Plan Sociosanitario de Asturias busca facilitar que las personas mayores puedan permanecer en sus casas "el mayor tiempo posible"
La estrategia conjunta de Salud y Derechos Sociales hasta 2030 reforzará la coordinación institucional para responder a los desafíos del envejecimiento, la dependencia, la discapacidad, la cronicidad y la soledad no deseada
El Ejecutivo sacará el texto a información pública desde el 3 de agosto hasta el 29 de septiembre para enriquecer su contenido
El Gobierno de Asturias ha presentado esta mañana el II Plan Sociosanitario 2026-2030, una hoja de ruta que "refuerza la coordinación institucional para avanzar en el modelo de cuidados centrado en las personas y dar respuesta a los principales retos demográficos y asistenciales de la población", ha subrayado el Ejecutivo autonómico.
El documento refleja un "compromiso" con "un modelo de cuidados apoyado en la continuidad asistencial, la prevención y la promoción de la autonomía personal".
En definitiva, "se busca facilitar que todas las personas que lo deseen puedan permanecer en su entorno habitual el mayor tiempo posible", señalan los promotores de la estrategia.
Entre las principales novedades que recoge el documento destacan el establecimiento de una gobernanza compartida entre los sistemas de asistencia sanitaria y social, el impulso de la innovación y una mayor atención hacia los colectivos con necesidades complejas.
La estrategia, elaborada conjuntamente por las consejerías de Salud y de Derechos Sociales y Bienestar, da continuidad al trabajo desarrollado en los últimos años, pero incorpora nuevas líneas de intervención adaptadas al envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, la dependencia, la discapacidad y las situaciones de soledad no deseada.
Cinco claves
El nuevo plan en torno a cinco grandes ejes de actuación:
- Refuerzo de la gobernanza compartida entre los sistemas sanitario y social.
- Impulso de la innovación y la generación de conocimiento.
- Mejora de la coordinación en la atención a la infancia y las familias.
- Promoción de la autonomía personal y la participación social.
- Desarrollo de cuidados integrales para personas con necesidades complejas.
A través de estas líneas de trabajo, el Gobierno del Principado aspira a mejorar la coordinación entre administraciones y profesionales, favorecer nuevas fórmulas de organización y aumentar la capacidad de respuesta ante situaciones de especial vulnerabilidad.
La coordinación sociosanitaria constituye una herramienta clave para afrontar los cambios demográficos que vive Asturias. En este marco, el nuevo plan se alinea con la Agenda 2030, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, el Plan de Salud de Asturias 2019-2030 y la Estrategia CuidAs.
Sale a participación pública
El objetivo final pasa por consolidar un modelo de atención más integrado y sostenible, capaz de ofrecer respuestas coordinadas a las necesidades de salud, bienestar y cuidados a lo largo de toda la vida.
Como novedad, el documento se someterá a participación pública en esta fase de elaboración, con el fin de enriquecer el contenido antes de su aprobación definitiva y reforzar así el consenso en torno al modelo de atención sociosanitaria.
El anuncio se publicará en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) pasado mañana, viernes, día 31. A continuación, el lunes, día 3 de agosto, se abrirá un plazo de 40 días hábiles, que finalizará el 29 de septiembre, para que ciudadanía, entidades sociales, organizaciones profesionales y otros agentes interesados puedan presentar aportaciones y alegaciones.
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