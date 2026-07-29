Las obras que limitan el AVE asturiano se retrasan: abarcarán un fin de semana más de lo previsto

Las obras ferroviarias de Palencia que lleva a cabo Adif, iniciadas en marzo y que están provocando la pérdida de plazas en el AVE asturiano durante los fines de semana, se alargarán más de lo previsto inicialmente.

La primera previsión era que los trabajos, realizados para llevar la alta velocidad a Cantabria, finalizasen en julio y no abarcasen agosto. No será así. Las obras, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, tendrán afección a la operativa asturiana al menos un fin de semana más: el 8 y el 9 de agosto, sábado y domingo respectivamente, los trenes no podrán circular ni el sábado por la tarde ni el domingo por la mañana, como viene sucediendo desde marzo.

En principio, según las fuentes consultadas, el retraso solo abarcará ese fin de semana. El resto, incluido el primero de agosto, se librará de las afecciones. Renfe, responsable de los trenes y los horarios conforme a la planificación fijada por Adif, está ultimando la programación especial para adaptar el servicio a estas nuevas limitaciones. El corte de circulación será más concentrado de los que había hasta ahora y durará menos horas.

Cinco meses de restricciones

La prolongación de las obras supondrá que las limitaciones en la conexión ferroviaria entre Asturias y Madrid se extiendan durante casi cinco meses. La reorganización del servicio comenzó en marzo con motivo de los trabajos que Adif ejecuta en Palencia para conectar la alta velocidad con Cantabria y obligó a modificar la circulación de numerosos trenes durante la mayoría los fines de semana.

La principal afección se concentra desde entonces en las tardes de los sábados y las mañanas de los domingos, franjas horarias en las que la infraestructura queda fuera de servicio para permitir el avance de las obras. Como consecuencia, Renfe tuvo que cancelar varias circulaciones y reorganizar la oferta comercial, especialmente en una época de elevada demanda de desplazamientos.

En total, la programación especial implicó la supresión inicial de 112 trenes y una pérdida inicial estimada en unas 20.000 plazas en los servicios de alta velocidad con origen o destino Asturias durante el periodo de obras. El impacto, especialmente acusado los domingos, llevó a la compañía a buscar fórmulas para recuperar parte de esa capacidad coincidiendo con la campaña estival.

Refuerzo para el verano

Precisamente para paliar los efectos de las restricciones, Renfe reforzó este verano la conexión entre Asturias y Madrid con nuevos servicios y un incremento de plazas en varias circulaciones.

Entre las principales novedades figura la incorporación de un nuevo AVE entre Gijón y Madrid los domingos, con salida a las 19.53 horas, que compensa alrededor de 500 plazas semanales adicionales en una de las jornadas más afectadas por la reorganización.

Asimismo, los lunes el primer servicio entre Madrid y Asturias pasó a realizarse con un AVE en sustitución del Alvia habitual, elevando la capacidad de 299 a unas 500 plazas. A ello se suma la circulación en doble composición del Alvia con destino Avilés, que viaja unido hasta Lugo de Llanera antes de dividirse para continuar una rama hacia Avilés y otra hacia Gijón, una operación habitual que permite duplicar la oferta de viajeros.