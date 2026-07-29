Las olas de calor convierten a Asturias en la segunda región con mayor ocupación de viviendas turísticas cercanas a la playa después de Baleares

Asturias es la segunda comunidad autónoma con mayor ocupación en las viviendas turísticas cercanas a la playa para agosto, con el 95,6%. Lo destaca un informe elaborado por Rentalia, la plataforma vacacional de portal inmobiliario Idealista, que destaca el incremento de ocupación en los destinos del norte de España coincidiendo con las olas de calor y el crecimiento de Asturias, que el pasado año no había llegado al 91% de ocupación.

Las viviendas turísticas en la costa española alcanzan una tasa de ocupación del 85,5% de cara a agosto, un punto porcentual más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se situó en el 84,5%, según los datos de Rentalia obtenidos a partir del análisis de los calendarios de disponibilidad de alojamientos a menos de 15 kilómetros de una playa española.

Mallorca encabeza el ranking con el 99% de sus viviendas turísticas ya reservadas para agosto. Le siguen las costas de Asturias (95,6%), Menorca (94,6%), Lanzarote (93,5%) y la provincia de Alicante (92,2%). Por debajo del 90% aparece la costa de Murcia con el 89,1% de ocupación, seguida por la de Cantabria con el 88,3%, la costa de la provincia de Cádiz con el 87,5%, la Costa del Sol malagueña con el 86,8% y la costa de la provincia de Almería con el 86,5%. La costa de Fuerteventura se sitúa justo en la media nacional (85,5%) y por debajo aparece la Costa Brava donde el 85% de las viviendas turísticas están ya reservadas para el mes de agosto, seguida de la Costa del Azahar en Castellón con el 84,3% y las costas de Gran Canaria (82,6%), la de la provincia de Pontevedra (81,4%) y la de la provincia de A Coruña con el 80,9%. Aquellos viajeros que busquen una vivienda turística de última hora para disfrutar de la playa encontrarán más disponibilidad en destinos como la Costa de la Luz onubense, con una ocupación del 44,7%. Le siguen la costa de Tenerife con el 72,4%, la costa de la provincia de Valencia con el 72,6%, la Costa Dorada en Tarragona con el 76,7% y la costa de la provincia de Barcelona con el 77,9%.

“La vivienda turística sigue mostrando su fortaleza como una de las opciones de alojamiento preferidas por los visitantes cuando se trata de planear un viaje a la playa. Destaca especialmente cómo, en un verano particularmente castigado por episodios de calor y altas temperaturas, los destinos situados al norte de la Península obtienen aumentos de reservas muy por encima de la media nacional. Entre ellos destacan Asturias y Cantabria donde el nivel de ocupación ha crecido por encima de los 4 puntos porcentuales en un año, debido a que miles de viajeros los han elegido por tratarse de un refugio climático para las semanas más calurosas del verano", señaló Almudena Ucha, directora de Rentalia.

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Del estudio se pueden extraer otros intereses de los viajeros que visitan las diferentes costas españolas. Las características más demandadas son el aire acondicionado, ya que el 86,7% de las viviendas turísticas que cuentan con él están reservadas, y la piscina, con un 85%. Por último, aquellos viajeros que prefieran evitar la costa y les interese el turismo de interior se encontrarán con que el 87,6% de las casas rurales de toda España están ya ocupadas para el mes de agosto.