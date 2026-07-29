Pesadilla en la carretera: Asturias acumula casi una decena de vías en obras en agosto y la DGT advierte que habrá atascos

Un agosto de pesadilla en las carreteras de Asturias. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé para el mes del año con mayor movilidad en España un total de 1.600.000 desplazamientos de largo recorrido en la región. Al aluvión de conductores se suma que hay nueve vías en obras, muchas de ellas de gran afluencia por las playas, por lo que los atascos están asegurados.

En el listado de carreteras en obras está la autopista del Huerna (AP-66) y, además, por partida doble: en Lena, donde sigue un carril cortado de bajada por la estabilización de un talud argayado, y en los túneles del Negrón, que son la puerta de entrada a Asturias desde Castilla y León. Precisamente este martes al menos una quincena de camioneros sufrieron incidentes al descolgarse un cable del techo de la galería e impactar contra la parte superior de los vehículos pesados cuando circulaban en dirección a Oviedo por el tubo contrario, el único abierto al tráfico debido a las obras de modernización que se llevan a cabo en la zona. El corte de calzada en sentido Asturias continuará todos los días de la semana, salvo los domingos.

La vía alternativa para cruzar a la Meseta, la carretera nacional del puerto de Pajares (N-630), también está en obras. Según detalla la DGT, están reparando el firme en horario diruno desde el kilómetros 82,100 hasta el 87,080. "Los cortes de carril se desmontan por las noches y no afecta a fines de semana ni a operaciones especiales", señalan.

Los túneles entre Gijón y Villaviciosa

La autovía del Cantábrico (A-8) suma hasta cinco puntos en rojo por los trabajos en túneles. Son los de Villaviciosa, Niévares y Brañaviella, e Infanzón, Deva y Cefontes en Gijón. Todos ellos son de mucho tráfico, donde las retenciones son continuas, con el añadido de que son principal vía de acceso a la concurrida playa de Rodiles y todos los arenales del oriente, incluyendo los de Llanes. También los túneles de Fabares, entre la A-8 y la autovía Oviedo-Villaviciosa, están en obras. Hay reducciones de carriles, desvíos provisionales y hasta cortes.

En Mieres, en la A-66, están actuando contra el ruido entre los kilómetros 46,150 y 53,820. La DGT puntualiza que la obra está actualmente suspendida y en caso de retomarse este mes, los cortes de carril se eliminarán durante los fines de semana.

Otro punto conflictivo este verano está en Ribadesella por la reparación y ampliación del puente ubicado sobre el río Sella. No obstante, durante este mes no se producirán cortes en la carretera, que se retomarán a partir del 9 de septiembre.

También en la costa, en Valdés, en la N-634 hay un carril (el izquierdo) cortado de forma permanente con tráfico alternativo regulado por semáforos entre los kilómetros 485,300 y 485,900. La AS-I, en Arniella (Noreña), hay obras de reparación en el estribo del viaducto, que mantienen cortado un carril en sentido decreciente.

Accesos a Covadonga y Picos

Asimismo, la Dirección General de Tráfico advierte de posibles atascos en las inmediaciones de Covadonga, en la intersección del Portazgo, por la gran afluencia al Real Sitio, y en los accesos al Parque Nacional Picos de Europa y la ruta del Cares. La vía de Poncebos está completamente colapsada así como sus caminos por falta de estacionamiento. También se esperan retenciones en la AS-317, en Muros de Nalón, por los accesos a la playa del Aguilar. Por si fuera poco, la principal arteria de la región, la autopista "Y", sufre casi todos los días un atasco.

Segundo dispositivo especial

La DGT pondrá en marcha este viernes el segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026 con la previsión de 54,5 millones de desplazamientos de largo recorrido en todo el país. El primer fin de semana es uno de los periodos de mayor intensidad de todo el verano con 5,6 millones de movimientos al volante. El operativo especial se traduce en mayor vigilancia no solo a pie de carretera, sino desde el cielo con medios aéreos.

Asimismo, la Guardia Civil recuerda que este es el primer verano con la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar cualquier indicidencia que se produzca en la carretera y obligue a detener el vehículo.