La planificación para poder completar el anillo eléctrico central de Asturias no estará lista hasta 2027

Red Eléctrica comenzará "en los próximos días" las obras de la primera subestación del anillo central eléctrico de Asturias, una infraestructura clave para el desarrollo industrial de Asturias. Sin embargo, el grueso de ese anillo que ya fue planteado hace 18 años aún está pendiente de que se apruebe el nuevo plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica para el horizonte de 2030, que según destacaron varias fuentes del sector eléctrico no estará listo hasta 2027. Hasta que el Gobierno de España apruebe esa planificación, Red Eléctrica no podrá ir más allá de adelantar los anteproyectos de las nuevas subestaciones y líneas de alta tensión.

Red Eléctrica pondrá en marcha las obras de la subestación de Cardoso (Carreño) con un presupuesto de 26,5 millones de euros porque esa obra, al igual que la repotenciación de la línea de alta tensión que la une con la subestación de Grado, está incluida en el plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026. El resto del anillo, con cuatro subestaciones y otras tantas líneas de alta tensión, no se incluyó en esa planificación y el Gobierno del Principado logró que se introdujera en el borrador del plan que se está tramitando para el horizonte de 2030. En esa propuesta se esboza un proyecto de anillo central que tendrá un presupuesto de 172 millones de euros y que no se completaría antes de 2029.

Preguntado por cuándo estará aprobada la nueva planificación para poder avanzar en el grueso del anillo eléctrico, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, evitó dar fechas. Destacó que "es una infraestructura clave para asegurar la actividad industrial en la región durante las próximas décadas" y apuntó que la planificación está en la fase de alegaciones.

En la Conferencia Sectorial de Energía celebrada hace una semana, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, señaló que ya se habían atendido las 2.500 alegaciones a la propuesta de planificación y que se había incrementado "notablemente" la capacidad prevista para atender las demandas de consumos en transporte y en distribución (crecen un 25% las posiciones).

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No obstante, fuentes del sector eléctrico destacaron que una vez finalizada la fase de alegaciones aún quedan varias fases antes de la aprobación. Así, una vez analizadas e incorporadas las alegaciones tanto a la propuesta de planificación de la red como a su estudio ambiental estratégico, se necesita la declaración estratégica emitida por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y, una vez consolidada la propuesta, debe remitirse a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su valoración final. Finalmente, el plan debe ser trasladado al Consejo de Ministros y, previa a su aprobación por el Gobierno, debe ser sometido al Congreso de los Diputados. Fuentes del sector eléctrico señalaron que teniendo en cuenta los tiempos del anterior plan, esta programación se aprobará como muy pronto en 2027.