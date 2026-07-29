La Policía Nacional emite una alerta general por lo que está ocurriendo con las excursiones que llega a Asturias: "Pagas por adelantado..."

Estamos en tiempo de verano, calor y, sobre todo, vacaciones. Llega el momento esperado por muchos para hacer las maletas, coger el coche, el avión o el tren y abandonar la rutina diaria para desconectar en otro lugar.

Ir a la playa, a la montaña o conocer museos o lugares nuevos es la opción preferida para la mayoría de turistas. Pero, mucho ojo en cómo haces la reserva.

La Policía Nacional ha emitido un mensaje de alerta a través de sus redes sociales para hablar de las 3 estafas que más se repiten en vacaciones. Y es que lo que comienza siendo con un plan ilusionante, termina con la cuenta vacía y nuestro momento de ocio arruinado.

"El apartamento de tus sueños que no existe. Fotos robadas, precio de chollo y pago urgente... Desconfía. Comprueba su veracidad con una videollamada antes de pagar. Oferta de vuelo en webs trampa o anuncios que imitan a aerolíneas reales. Compra siempre en webs oficiales o agencias verificadas. Esa entrada o tour baratísimo que no llega nunca. Pagas por adelantado y la excursión no existe. Compra solo en plataformas de confianza. Viaja seguro. Denuncia si te pasa", avisan desde la Policía Nacional en un vídeo que han subido a su cuenta oficial de la red social Tiktok.

Con la llegada del verano y las vacaciones hay que extremar la precaución con nuestras pertenencias, sobre todo, a la hora de bajar a la playa o a la piscina. Los problemas causados por el robo de teléfonos móviles van más allá de la pérdida económica o la incapacidad de comunicarse y realizar tareas diarias. El robo total de identidad es uno de los principales riesgos que deben abordarse. Un estudio reciente, "La transformación de la protección móvil", realizado por Square Trade, revela que las cuatro principales preocupaciones de los usuarios cuando se trata de la pérdida de dispositivos son los riesgos para la banca personal, la pérdida de fotos y recuerdos, las amenazas a su identidad y la pérdida de datos personales. Hoy en día, el impacto de perder un dispositivo va mucho más allá del val económico del hardware del dispositivo; el 64% de los consumidores sienten que estarían desconectados de las personas y la información sin su dispositivo. Esto refleja el profundo vínculo personal y emocional que los consumidores tienen con sus dispositivos.

A pesar de esto, el estudio encontró que solo el 20% de los usuarios tiene un seguro para sus dispositivos móviles. Entre las barreras para adquirir dichos servicios, casi la mitad (43%) menciona la incertidumbre sobre lo que cubre y no saber por dónde empezar o a quién recurrir.