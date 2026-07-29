El refugio asturiano de la reina de las golosinas en Tik Tok: "Tan maravilloso que parece que estoy en un cuento"

Es la reina de las golosinas en Tik Tok, conocida por su cuenta del Quiosco Sarita, la sevillana Rocío Armero, está en el Princidado con unos amigos. Así lo ha contado en sus redes, asegurando que lo que está viendo es "tan maravilloso que parece que estoy en un cuento".

Rocío ha subido ya varios vídeos a su cuenta oficial, primero en un avión donde cuenta que va a visitar Asturias; y después mostrando algunos de los lugares que están siendo su refugio durante estos días. Así, en una de estas publicaciones aparece en El Vericioso, en San Martín del Rey Aurelio, donde destaca que "esto es lo que vemos en las postales cuando nos imaginamos Asturias", "hay animales, campo y fruta".

También explicó que su segunda parada sería en la playa, concretamente en la playa de Cué en Llanes, como así muestra en otras de sus publicaciones que ha subido a Tik Tok.

La llegada de la reina de las golosinas de Tik Tok a Asturias ha sorprendido mucho a sus seguidores asturianos. "Oleeee estas en mi tierra. Disfruta, refresca y desconecta corazón. Esto es un paraíso", le comenta una seguidora; mientras que otra le agradece que su primera parada haya sido en las Cuencas: "En las cuencas mineras las grandes olvidadas gracias Rocio por darles visibilidad".

Seguidores

Rocío dedica su cuenta de Tik Tok a la tienda de golosinas que regenta en Sevilla, Quiosco Sarita, donde muestra las novedades que le llegan al establecimiento o cómo monta los pedidos que le llegan. También muy destacados son los vídeos en los que acude al almacén para abastecerse de golosinas. La cuenta en Tik Tok tiene 1,7 millones de seguidores, dando cuenta de su influencia.