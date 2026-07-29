La Universidad y los jueces acercan posturas para llevar juzgados a facultades de Llamaquique: visitas conjuntas para evaluar la situación

En el ámbito judicial ven "cada vez más cerca" un posible acuerdo con la Universidad de Oviedo que permita desbloquear, por fin, la situación de las sedes judiciales tras años de carencias. Según ha podido saber este periódico, el pasado lunes el rector de la institución académica, Ignacio Villaverde, mantuvo un encuentro con el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Lorenzo, en el que le mostró las instalaciones de la Facultad de Ciencias, ubicada en el campus de Llamaquique.

Aunque oficialmente se trató de una "visita de cortesía", fuentes cercanas apuntan a que se está produciendo un acercamiento entre ambas partes. Y que en los últimos meses se han repetido visitas conjuntas de dirigentes universitarios y jueces a otras sedes del campus de Llamaquique.

La necesidad de encontrar una solución "es urgente". Así lo reiteró hace apenas 15 días el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, quien advirtió de que la justicia asturiana se encuentra "en una situación límite" por la falta de espacios adecuados y la dispersión de sedes en Oviedo.

"Necesitamos una solución puente que permita a la Justicia ocupar edificios que actualmente están bajo el ámbito de la Universidad antes de que llegue la solución definitiva de llevar todas las facultades a El Cristo," señaló entonces.

El plan inicial contemplaba el traslado del actual campus universitario de Llamaquique (donde se ubican las facultades de Ciencias, Geología y Educación y Formación del Profesorado) a un nuevo campus en los terrenos del antiguo HUCA, en El Cristo. Sin embargo, esta operación no tiene horizonte hasta el año 2030, ante la previsión de adecuación de los antiguos equipamientos hospitalarios.

Precisamente este calendario ha propiciado la búsqueda de alternativas intermedias. La denominada "solución puente" pasaría por el traslado provisional de los estudios de Ciencias al edificio de Silicosis, mientras se lleva a cabo la reforma del inmueble de Maternidad, que está llamado a convertirse en el gran aulario del futuro campus B de El Cristo.

Este planteamiento evitaría dos mudanzas ya que los despachos y laboratorios solo tendrían que trasladarse una vez, mientras que los estudiantes serían los únicos que cambiarían de ubicación de forma temporal hasta que las nuevas instalaciones estén completamente operativas. No obstante, por el momento las reformas necesarias están pendientes de tramitaciones previas.

El encuentro en la facultad de Ciencias no es la primera vez que representantes del ámbito judicial visitan dependencias universitarias con el objetivo de evaluar su posible. Hace unos meses se produjo una inspección similar en los dos edificios de Educación y Formación del Profesorado, también situados en el campus de Llamaquique.

El propósito de estas visitas es analizar el estado de los inmuebles y comprobar si pueden adaptarse como solución temporal que permita aliviar la creciente saturación de las sedes judiciales actuales. Fuentes cercanas a la negociación se muestran ahora más optimistas de cara a la cercanía de un acuerdo para lograr una solución más inmediata.