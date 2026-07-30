Agenda: qué hacer en Asturias hoy jueves 30 de julio de 2026

Oviedo

Ciclo de baile en el Bombé

Tendrá lugar una nueva sesión del ciclo «Bailes del Bombé». El evento dará comienzo a las 19.00 horas en el emblemático quiosco de la música. Esta iniciativa estival, invita a los ciudadanos a disfrutar de una animada tarde de música al aire libre en uno de los rincones más clásicos de la capital asturiana

Comedia teatral «La Fonda» por el Memorial José Antonio Lobato en el teatro casino de Trubia

El Festival de Teatro Amateur Memorial José Antonio Lobato acoge la representación de «La Fonda». La función comeienza a las 19.30 horas y se realizan en el teatro casino de Trubia. La compañía «San Félix de Valdesoto» pondrá en escena esta comedia de 75 minutos, escrita por Pepín García y co-dirigida junto a Nacho Fernández. La obra narra el regreso de Raimunda a su pueblo natal, enfrentándose a los intereses económicos de la iglesia local en una trama llena de enredos, la llegada de nuevos forasteros y secretos del pasado que culminará con un final inesperado. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Mercadillo del Fontán

Los jueves se celebra el habitual mercado semanal en la ciudad de Oviedo. Este mercadillo, estará instalado en la Plaza 19 de octubre, situada junto al conocido mercado el Fontán. El recinto permanecerá abierto al público en horario de mañana, desde las 9.00 hasta las 15.00 horas. Quienes se acerquen tendrán la oportunidad de pasear y realizar sus compras a través de los 120 puestos de venta ambulante habilitados.

Exposición «Poesía de Impacto» en el centro social Buenavista

Hasta el 13 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Poesía de Impacto» que pone en comunicación dos artes, el de la fotografía y el de la poesía. Dos fotógrafos amateurs, ofrecen sus imágenes a diez poetas que escogen una fotografía de cada uno y dan como resultado veinte poemas inspirados en ellas. Esta propuesta invita al público a fusionar el medio artístico visual y el medio artístico literario en una experiencia abierta y creativa que acerque a los públicos de ambas artes y a un nuevo público al que atraiga el diálogo que establecen.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Gijón

«La Cubana» sirve el menú más divertido

Hoy, a las 20.30 horas, de nuevo habrá un pase de «La cuisine de ma cousine (‘La cocina de mi prima’)», el nuevo espectáculo de la compañía «La Cubana», que ofrecerá catorce sesiones durante el mes de agosto en el teatro Jovellanos de Gijón. La obra combina humor, música, colorido, ritmo y numerosas sorpresas para sumergir al público en una auténtica «locura gastronómica». Las entradas tienen un precio de 48 euros en butaca, 43 euros en entresuelo y 37 euros en la localidad general.

Juegos tradicionales, exposiciones, gastronomía, música, cine y teatro en el Festival Arcu Atlánticu

La plaza del Marqués acogerá hasta el 31 de julio, de 12.00 a 14.00 horas, los juegos tradicionales asturianos, con participación del público. En los jardines de la Reina, de 11.00 a 14.00 horas, hay demostraciones en vivo de oficios artesanos. Enel Centro de Cultura Antiguo Instituto, hasta el 30 de agosto podrá visitarse una muestra de postales en recuerdo a Ígor Medio Tuya y Carlos Redondo, compuesta por carteles y postales dedicados a su memoria. Además, hasta el 1 de agosto se ofrecen visitas guiadas teatralizadas gratuitas con el personaje de Josefa de Jovellanos como anfitriona, a las 17.30 horas; y en la carpa de los jardines de la Reina, de 18.30 a 19.30 horas, y de 20.30 a 21.30 horas, habrá hoy un taller y cata sobre gastronomía atlántica, centrada esta vez en las algas marinas. La música empezará a sonar a las 19.00 horas, en la plaza de Jovellanos de Cimavilla, con «Llueñe», y seguirá a las 20.30 horas en el Antiguo Instituto con «Talec Noguet». El Arcu de Cine, que se proyecta en la escuela de Comercio, incluye hoy el pase de los cortos de ficción «Montecarlo 67», «As Maos da pulpeira», «El Mismo» y «Erreka Zoko Hortan», a las 19.00 horas; y a las 20.30 horas la proyección del largometraje «Xy9» de David Huergo.

Exposición de fotografía nocturna en el Ateneo de La Calzada

«Mientras tu dormías» es el título de la exposición de fotografía nocturna y astrofotografía que hoy se inaugura en el Ateneo de La Calzada, con obras de Glendor Díaz. Se podrá ver hasta el 27 de agosto, de 09.00 a 21.00 horas.

Fotografía y cine en una exposición en el Antiguo Instituto

«La imaxe, lo tapecío», de_Pablo Casanueva, es la exposición que se podrá ver desde hoy en el Antiguo Instituto, que parte de una investigación de Casanueva, a través de la fotografía y el cine, para dar espacio a lo olvidado y reconstruir trayectos vitales de su familia. Se podrá ver hasta el 7 de septiembre, en horario de 17.30 a 20.30 horas de lunes a miércoles, y de jueves a domingo también de 12.00 a 14.00 horas.

Inauguración del espacio cultural Puru Remangu

La firma Puru Remangu inaugura hoy su tienda y espacio cultural en la calle Libertad, 14, y lo hace con una folixa de 19.00 a 22.00 horas, con la participación de de artistas locales como el gaitero Llorián García y la tamboritera Vanessa Areces, los bailadores tradicionales Nelson Díaz y Marina Rodríguez; el Coru Xorrecer; la cantante Mapi Quintana, la escritora Sofía Castañón y la música Alicia Álvarez, para acabar con una pinchada musical de Les Collacies DJ Set.

Rock e indie-pop en Arte en la calle

A las 20.00 horas, la plaza Tres de Abril será el escenario del concierto de rock del grupo «Reefect», con un repertorio variado de grandes temas. Y a la misma hora en Begoña actuará Laura Bera con su indie-pop.

Visita guiada en el Evaristo Valle

«Descubriendo el Museo Evaristo Valle» es el título de la visita guiada, a cargo de Carmen Estrada Fernández, que se ofrece a las 18.00 horas. Se trata de una introducción completa al Museo Evaristo Valle y a la figura de uno de los artistas más singulares de la pintura asturiana del siglo XX. A través de un recorrido por las salas del museo ser conocerá la vida y trayectoria de Evaristo Valle. También se conocerá la historia de la finca de La Redonda, el origen del museo.

Folclore internacional en Begoña

El Festival Folclórico Internacional tiene hoy dos citas en el escenario de Begoña. A las 13.00 horas actúa el ballet Folklórico Municipal de Angol – BAFA (Chile) y a las 18.00 horas el G. F. Nacional.

Autobús lanzadera, visita guiada y música en la villa de Veranes

La Villa Romana de Veranes podrá conocerse hoy con una visita guiada al yacimiento y ruta en autobús lanzadera (todo cuesta 3 euros) que lleva a los visitantes desde la parada del bus turístico en la avenida José Manuel Palacio, junto al museo del Ferrocarril. La actividad se hace todos los jueves y viernes del verano, de 17.00 a 19.30 horas.

Magia en el Parque de La Harinera

En el parque de La Harinera de La Calzada, de 18.00 a 21.00 horas, hoy se instalará la Petite Caravane, con el programa Doble M «Tienes magia» (Magia de Cerca), un espectáculo íntimo y participativo con magia a escasos centímetros.

Música en la plaza Mayor

Hoy habrá doble sesión de música en la plaza del Ayuntamiento con la convocatoria «Música para todos» y con la agrupación artística gijonesa a las 18.30

y a las 20.00 horas respectivamente.

Visitas guiadas en el Jardín Botánico

De lunes a domingo el Botánico ofrece visitas guiadas, gratuitas con el precio de la entrada, a las 10.00 y 17.00 horas (visita temática) y a las 12.00 y 19.00 horas (visita general).

Inauguración de exposición en la galería Espacio Líquido

«El velo y la forma. Pintura y razón poética», es la exposición que hoy se inaugura, a las 19.00 horas, en la galería Espacio Líquido. Con obras de Chechu Álava, Alberto Amez, Breza Cecchini, Juan Fernández Álava y Juan Llano borbolla.

El mercado ArteGijón, en El Náutico

Los puestos del mercado de ArteGijón se instalarán hoy en El Náutico, para permanecer hasta el 16 de agosto. El horario es de 11 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas.

Gira del bonito en Poniente

La gira «Bonito por fuera, brutal por dentro» de Alimerka hace parada hoy en Poniente, en la zona del Acuario. Entre las 12.00 y las 20.00 horas se ofrecerán degustaciones, habrá una zona infantil y talleres de cocina con la chef Reyes de Vicente.

Áviles y Comarca

Sabores de barrio

Avilés estrena «Sabores de barrio en barrio», con música en directo y propuestas gastronómicas en Versalles, La Carriona-Miranda, La Luz y El Carbayedo. Habrá actuaciones desde las 18.00 horas y conciertos a las 20.00 y 22.00 horas.

Memoria en La Ferrería

La Casa de las Mujeres acoge a las 18.30 horas una visita guiada a la exposición «Trece Rosas de Asturias. 15 años de compromiso con la memoria», seguida de la proyección del documental «El fin de las horas».

Aula del Mar

El Aula del Mar de Salinas, dentro del Festival Salinas Surf Music and Friends y la Bienal Climática, propone de 17.00 a 18.00 horas un diálogo de divulgación científica y ambiental sobre biodiversidad marina y conservación de los océanos.

Música en Palacio Valdés

La calle Palacio Valdés mantiene «El Veranín de Art Street», iniciativa que transforma la vía en un espacio abierto de arte, música y participación vecinal. Los jueves programa actividades culturales de 13.30 a 15.00 horas y de 20.00 a 22.30 horas.

Inglés joven

La terraza del edificio Fuero acoge de 17.00 a 18.00 horas «Let’s Talk», una actividad gratuita del programa Verano Joven para practicar inglés con canciones, juegos y dinámicas participativas, sin necesidad de contar con conocimientos previos del idioma.

Mural_comunitario en el Fuero

El patio del edificio Fuero propone de 10.00 a 14.00 horas «El Muro», un taller de arte comunitario dirigido a adolescentes de 12 a 16 años, que crearán colectivamente un mural sobre identidad, valores y participación juvenil.

Barcos por la ría

El pantalán de la Marina de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con salidas a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. La actividad cuesta 8 euros por persona y está abierta a mayores de cuatro años.

Las Cuencas

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo), acoge hasta el 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang. Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Mercado ambulante en Pola de Laviana

En el entorno de la plaza del Ayuntamiento y del parque de Los Príncipes se instalan una centenar de puestos ambulantes con oferta de artículos textiles, complementos, zapatería y bazar, en horario aproximado de 9.00 a 14.00 horas.

Mercadillo en Morcín

Los jueves se celebra mercado semanal en la localidad morciniega de Santa Eulalia. El mercadillo, de carácter generalista, se instala en la calle de Parteayer desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes suelen tener a su disposición una decena de puestos.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Miradas», exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva «Historias infinitas. Miradas». Días y horario de atención al público: de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Horario de julio y agosto: de 8:30 a 14:00 horas.

Centro

Cine en la la plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa

A partir de las 22.00 horas, la plaza del Ayuntamiento será el escenario para la proyección al aire libre de la aclamada cinta de animación «Robot Salvaje». La película narra la aventura de la unidad ROZZUM 7134, que naufraga en una isla desierta y debe aprender a adaptarse a las inclemencias del entorno.

Ciclo de música y bailes en la Cebera «Lugones»

El ciclo «Noches de la Cebera» en la finca de La Cebera (Lugones, Siero) acoge su última sesión. A las 22.00 horas, el músico José Luis Gutiérrez presentará su espectáculo «Iberjazz». Los asistentes podrán disfrutar de una original velada musical protagonizada por el jazz, el saxofón y la improvisación con raíces ibéricas bajo las estrellas. El acceso al recinto es de entrada libre, aunque es importante recordar que las localidades de asiento están estrictamente limitadas a un máximo de 175 sillas.

Visita guiada al yacimiento de Lucus Asturum en Llanera

El Ayuntamiento de Llanera organiza una sesión adicional de su visita guiada a Lucus Asturum. El recorrido dará comienzo a las 18.00 horas. Para participar, es imprescindible realizar una inscripción previa llamando al número de teléfono 985 77 34 90. El horario de atención es de 10:00 a 14:00 horas a través de la Casa Municipal de Cultura.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

IV_Jornadas del bonito en Lugones

Último día de las IV Jornadas del bonito en Lugones. Los vecinos y visitantes podrán seguir degustando las distintas elaboraciones culinarias dedicadas a este producto estrella de la temporada estival en la localidad sierense.

Exposición en Posada de Llanera

La Casa Municipal de Cultura de Posada de Llanera (avenida Prudencio González, 10) acoge por último día, en el horario de 10.00 a 14.00 horas, la exposición fotográfica «10 años, un recorrido en fotos», organizada por la asociación Llanera Sin Barreras con motivo de su décimo aniversario. La muestra reunirá cerca de 400 fotografías que resumirán la trayectoria de la entidad desde su creación en 2016.

Creación en Candamo

San Román de Candamo acoge de 19.00 a 21.00 horas una nueva jornada de Néxodos Candamo 2026, encuentro de creación contemporánea y medio rural que reúne exposiciones, conversaciones, talleres, conciertos y acciones artísticas bajo el lema «Quedar ensin verde».

Ruta saludable en Grado

El grupo montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa «Rutas Saludables» del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas, en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Oriente

Concierto de Fran Juesas en el parque Riera de Cangas de Onís

El ciclo cultural «Verano en la calle» de Cangas de Onís continúa su programación con una nueva propuesta musical. A partir de las 21.00 horas, el parque Riera servirá de escenario para la actuación gratuita y en directo del artista Fran Juesas.

Concierto «Flores grises» de Carla Armas en el Casino de Llanes

El Casino de Llanes (C. Castillo, 3), acogerá a las 20.30 horas la presentación de «Flores grises». En este espectáculo, Carla Armas, acompañada por dos músicos, rinde un delicado homenaje a Federico García Lorca. La propuesta fusiona música, poesía y arte visual, destacando una original puesta en escena donde varios cuadros, inicialmente cubiertos, revelan progresivamente su color para simbolizar el conflicto emocional de los textos del poeta.

Presentación del poemario «Ayeres rozándome la sed» en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes (ubicado en la Calle La Cultural, 10) acogerá la presentación del poemario «Ayeres rozándome la sed». El acto literario comenzará a las 19.30 horas y correrá a cargo de la propia autora de la obra, Teresa Tamayo. Este encuentro cultural cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Llanes.

Concierto «En modo mayor» con Alejandro Luaces en Nueva de Llanes

Nueva de Llanes acogerá el concierto «En modo mayor» a cargo de Alejandro Luaces, «El Nene de la Vega». La cita musical comenzará a las 19.30 horas y ofrecerá un repertorio de voz y guitarra pensado para el público mayor, abarcando coplas, boleros, tangos y clásicos de los 60 y 70. Con una duración aproximada de una hora, el evento busca fomentar la interacción, construir comunidad y combatir la soledad a través de la música en vivo.

Mercáu Celta en el parque La Llera de Arriondas

Arranca el tradicional Mercáu Celta en la localidad asturiana de Les Arriondes. El evento temático estará instalado en el Parque La Llera y se extenderá durante varios días, hasta el domingo 2 de agosto. Los asistentes podrán sumergirse en la cultura tradicional y disfrutar del ambiente festivo de este mercado que recrea la época celta en la región. En su primer día abre sus puertas a las 18.00 horas con sus puestos de artesanía, alimentación y restauración. La jornada inaugural estará amenizada por la animación musical de la «Bandina Conceyu de Parres», que actuará entre las 19.00 y las 21.00 horas.

Concierto de «The Soulers»en la plaza Nueva de Ribadesella

El ciclo «Música en la calle» llega a Ribadesella con la actuación en directo del grupo The Soulers. El concierto tendrá lugar en la plaza Nueva a partir de las 20.30 horas.

Juegos de madera en el festival las Tres Noches de Lastre

El paseo de la Iglesia de Llastres acoge una original colección de juegos de madera a cargo de «Va de Verde y Azul». La actividad, enmarcada en la 28ª edición del festival de artes escénicas en la Calle «Las Tres Noches de Lastre», tendrá lugar de 18.30 a 20.00 horas. Se trata de una propuesta intergeneracional, colorida y artesanal, acompañada de música, que busca fomentar la cooperación, el respeto y la amistad entre los participantes, ofreciendo una alternativa a los clásicos juegos tradicionales.

Concierto de Lyubomira Stoycheva, Marta Lewko y María González en el Ciclo «Musicalle» de Colunga

El parque Hernán Pérez-Cubillas de Colunga acoge el espectáculo «Raíces son puentes» a las 20.00 horas. Enmarcado en el 25º Ciclo de Conciertos de Verano en la Calle (Musicalle), el concierto correrá a cargo de un trío internacional integrado por Lyubomira Stoycheva, Marta Lewko y María González. La formación fusiona estilos populares y tradicionales de distintas culturas utilizando violín, ukelele, guitarras, armónicas, percusión y voces, en una propuesta versátil que celebra la diversidad cultural y el diálogo entre países.

VI Semana de Bolos en Llanes

Arranca la VI Semana de Bolos en la Calle en la localidad de Llanes. La jornada se realiza en calle Marqués de Canillejas y arrancará a las 16.30 horas con las tiradas correspondientes a las categorías inferiores y al campeonato femenino. A continuación, a partir de las 18.00 horas, llegará el turno para las tiradas de la categoría senior. Esta jornada definirá a los participantes que avanzarán hacia las semifinales del fin de semana.

Occidente

Mercado en Tineo

Como cada jueves se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Tineo. El mercadillo, de carácter generalista, estará ubicado a lo largo de la avenida del Conde Campomanes. El recinto abrirá desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.

Mercado en Navia

Los jueves se celebra el habitual mercado semanal en la localidad de Navia. Este mercadillo, de carácter generalista, estará instalado a lo largo de la avenida Dársena. El recinto abrirá desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Quienes se acerquen tendrán la oportunidad de pasear y realizar sus compras a través de los 60 puestos de venta ambulante habilitados para esta jornada.

Tren turístico diario en Luarca

Noticias relacionadas

Por Luarca circula todos los días un tren turístico con salida desde la plaza Alfonso X el Sabio, junto al Ayuntamiento. Los recorridos, de unos 45 minutos de duración, salen por las mañanas a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas, y por las tardes a las 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas. Entradas: niños de 0 a 3 años, gratis; de 4 a 12 años, 5 euros; adultos, 7 euros; y mayores de 65 años, 6 euros.