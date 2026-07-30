Alsa se prepara para competir con el tren privado en Asturias-Madrid: de las tarifas dinámicas a los servicios nocturnos

La compañía de transporte de viajeros de origen asturiano Alsa identifica como su principal competencia en España la liberalización del transporte ferroviario y el crecimiento de los corredores de alta velocidad (AVE), cuya combinación prevé que afecte a varias de sus rutas de autobús de larga distancia, entre ellas Madrid-Asturias.

Para contrarrestar esa competencia y mantener la fidelización, Alsa confía en su historial de servicio y en la experiencia del cliente, pero para apuntalarlas maneja una estrategia que incluye iniciativas específicas como intensificar la digitalización para impulsar la tarificación dinámica o la adaptación de los servicios para maximizar sus ventajas competitivas, incluyendo servicios nocturnos y conexiones con aeropuertos.

Esta estrategia se recoge en el informe de resultados de la compañía. Alsa cerró el primer trimestre de 2026 con unos ingresos ajustados de 403,8 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,7% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsados principalmente por su actividad en España.

Según la última cuenta de resultados de Mobico, el grupo británico en el que está integrada la empresa y que tiene como principales accionistas a la familia asturiana Cosmen, el beneficio operativo ajustado de Alsa fue de 42,4 millones de euros, un 12,5% más. Estos números incluyen las operaciones de Alsa tanto en España como en Marruecos, Suiza, Francia, Portugal, Bahrain y Arabia Saudí. Además, su equipo directivo y su modelo de gestión están asumiendo el mando operativo del negocio de autocares de Mobico en Reino Unido e Irlanda.

Alsa transportó 349 millones de personas entre enero de 2025 y marzo de 2026 en España, un 8,8% más respecto al mismo periodo anterior. En las rutas de largo recorrido, el número de viajeros aumentó un 4%, en los urbanos un 10,5% y en los regionales un 8,1%.

Transporte sanitario

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En 2023 Alsa entró en el transporte sanitario junto a la empresa asturiana Transinsa –juntas crearon Sanir– y los ingresos de ese negocio han aumentado casi el 80 % y el beneficio operativo en más del 30% desde el 15 de mayo de 2025. Además, se espera que siga creciendo este año gracias a la compra de la "joint venture" Sanir-Serveo en Madrid, así como por la consolidación de las operaciones en País Vasco y por la adjudicación de dos nuevos contratos en Guadalajara y Cataluña que comenzaron en abril. n