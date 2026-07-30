ArcelorMittal pone a plena capacidad sus hornos altos en Asturias ante la mejora del mercado del acero en Europa

ArcelorMittal ya tiene a plena capacidad sus hornos altos en Asturias ante la mejora del mercado del acero en Europa por las medidas de protección aprobadas por la UE frentea las importaciones. La multinacional está mejorando sus resultados (en el primer semestre el beneficio bruto se ha incrementado el 8,8%) pero, sobre todo, sus expectativas de cara a la segunda mitad del año.

"Un elemento clave es la mejora de las perspectivas para nuestro negocio europeo", señaló Aditya Mittal, CEO de la multinacional siderúrgica, que destacó que "la implementación del nuevo contingente arancelario junto con el mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) está creando un entorno competitivo más equilibrado". Aditya Mittal espera que los volúmenes de demanda en Europa durante el tercer trimestre se mantengan estables o aumenten en comparación con el segundo trimestre —contrariamente a las tendencias estacionales habituales— y por ellos prevé "mayores envíos tanto en el tercer trimestre como en la segunda mitad del año, y se espera que todos los segmentos superen los volúmenes del primer semestre".

En ese contexto, ArcelorMittal está activando capacidad de producción en Europa y desde la multinacional se destacó que el horno alto B de Gijón, que sufrió un avería en septiembre de 2025, "volvió a operar a plena capacidad en el segundo trimestre e 2026" junto al horno A. Además, la multinacional reinició la actividad del horno alto de Dabrowa (Polonia) el pasado 28 de abril de 2026 (estuvo inactivo desde septiembre de 2025) y lo mismo hizo con el horno alto de Fos (Francia), que reinició su actividad a finales de este mes de julio (estuvo inactivo desde septiembre de 2023). "El nuevo horno de arco eléctrico de Gijón (para productos largos) y la ampliación del de Sestao (para productos planos) proporcionarán mayor capacidad una vez que entren en funcionamiento", destacaron fuentes de la multinacional siderúrgica, que espera poner en producción la acería eléctrica de Gijón a finales de año.

Con la reactivación de hornos altos en Asturias y Polonia, la producción de acero bruto de ArcelorMittal en Europa aumentó un 10,5 % hasta alcanzar los 7,6 millones de toneladas en el segundo trimestre de 2026, en comparación con los 6,8 millones de toneladas del primer trimestre de 2026. Las ventas aumentaron un 4,7% en Europa hasta alcanzar los 7.800 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, en comparación con los 7400 millones de dólares del primer trimestre de 2026,

Pese a la mejora de las perspectivas en Europa, ArcelorMittal no desbloquea las inversiones de descarbonización proyectadas como la acería eléctrica de Avilés, clave para apuntalar el futuro de la siderurgia asturiana. La multinacional sigue poniendo el foco de sus inversiones en países como India, Brasil y Estados Unidos.

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ArcelorMittal registró un beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad dominante de 683 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026. En este periodo, las ventas de la compañía se situaron en 16.761 millones de dólares y el resultado bruto de explotación (EBITDA) alcanzó los 2.064 millones de dólares. En el acumulado de los primeros seis meses de 2026, el beneficio neto ascendió a 1.258 millones de dólares, en comparación con los 2.598 millones reportados en el primer semestre de 2025, mientras que la cifra de negocio semestral creció un 4,9% interanual hasta los 32.218 millones de dólares. El EBITDA del primer semestre de 2026 se incrementó un 8,8% respecto al mismo periodo del año anterior, al alcanzar los 3.743 millones de dólares, impulsado por el rendimiento en Europa, Norteamérica y el segmento de India y sociedades conjuntas.