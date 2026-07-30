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En busca del mejor queso artesano de España: se abren las inscripciones para el VI Concurso de Quesos Masymas

La dotación del premio es de 5.000 euros, además de entrar en la línea de comercialización de los supermercados masymas durante al menos seis meses

El queso manchego Tobar del Oso fue el ganador de la quinta edición del Concurso Nacional de Quesos Masymas

El queso manchego Tobar del Oso fue el ganador de la quinta edición del Concurso Nacional de Quesos Masymas / masymas

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Nacho Blanco

Oviedo

Ya está abierto el plazo de presentación de cara a la sexta edición del Concurso de Quesos Masymas "El sabor de lo nuestro". Los queseros artesanos ya podrán proponer sus productos para optar a un premio de 5.000 euros, así como a la comercialización de dicho queso durante un mínimo de 6 meses en la red de supermercados Masymas. Además, los otros cuatro finalistas del certamen también recibirán una cuantía de 250 euros.

Se trata de un concurso que busca reconocer la producción quesera nacional, dirigido especialmente a queserías pequeñas y medianas, por lo que su participación se abre a cualquier quesero español cuya elaboración esté destinada a la comercialización. Tampoco habrá restricciones respecto al tipo de leche, formato o variedad, siempre que se cumplan las bases del concurso y posean de registro sanitario en regla.

Santiago Pulgar, director comercial y de marketing de Hijos de Luis Rodríguez, puso en valor el "enorme nivel" que existe entre los productores artesanos españoles. Además, recalcó la visibilidad que ofrece el concurso a queserías de menor alcance: "Queremos que este concurso sirva para descubrir quesos excelentes y contribuir a que tengan una mayor proyección comercial".

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Plazo de fechas

La inscripción permanecerá abierta hasta el 10 de septiembre. Entre el 17 y el 30 de septiembre las queserías participantes deberán remitir las muestras de sus quesos. Por último, la gran final se celebrará el 16 de octubre en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, donde el jurado popular elegirá el queso ganador por medio de una cata a ciegas. Los cinco quesos finalistas serán seleccionados por un jurado técnico dos semanas antes de la final.

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