Carmen Sánchez, la cara que hay detrás del 112 de Asturias cuando llamas: "Responde a todas nuestras preguntas, no estamos perdiendo el tiempo"

Carmen Sánchez es la persona que está detrás de las llamadas que los asturianos hacen al 112 ante cualquier emergencia. Ella no atiende todas las llamadas, pero sí es la supervisora de la sala del SEPA (Servicio de Emergencias del Principado), que está en La Morgal (Llanera). Desde allí no solo descuelgan el teléfono, sino que movilizan a todos los medios necesarios para actuar frente a un accidente, un incendio...

Sánchez explica, a través de sus redes sociales, cómo se actúa tras una llamada al 112. "Entramos en acción. Imagínate que vas caminando por el monte y ves una columna de humo. Al llamar al 112, te pediremos tres datos claves", explica, junto a la otra supervisora, Kirsi Lund. El primero, dónde estás. El segundo, qué es lo que está quemando. Y tercero, si hay personas en casas en peligro.

Conscientes de que ante cualquier emergencia, la población pueda ponerse especialmente nerviosa y agitada, Carmen Sánchez pide ante todo "mantener la calma". Y advierte: "Responde a todas nuestras preguntas, no estamos perdiendo el tiempo. Nos estás ayudando a enviarte el recurso más adecuado".

"Mientras tú sigues al teléfono, nosotros seguimos trabajando. El sistema evalúa todo los datos que aportas y activamos todos los recursos necesarios de inmediato", apostilla Jesús Pallarés, gerente del SEPA.

Carmen y Kirsi movilizan a los bomberos y, si hiciera falta, asistencia sanitaria o fuerzas de seguridad. "Y no nos detenemos allí. Desde esta sala, coordinamos a todos los equipos sobre el terreno durante toda la emergencia".

El responsable del SEPA concluye con un mensaje: "La protección civil en Asturias es cosa de todos y tu llamada nuestro primer cortafuegos". Atención sanitaria, seguridad ciudadana y accidentes de tráfico son los principales motivos por los que los asturianos tiran de teléfono y llaman al 112.