Cesintra denuncia "falta" de seguridad en el Huerna tras desprenderse un cable en el Negrón: "Es inadmisible"

La asociación de transportistas asturianos Cesintra advierte de la falta de seguridad en la ejecución de las obras de mejora de los túneles de la autopista del Huerna (AP-66), después de que el pasado martes un cable se descolase del techo de una de las galerías del túnel de El Negrón provocando daños en al menos una quincena de camiones.

En un escrito enviado a la Consejería de Movilidad y la Dirección General de Transportes, el presidente de la patronal del sector, Manuel Ángel García, narra el incidente y afirma que, si bien en esta ocasión solo se produjeron daños materiales y leves, es “inadmisible que no se ponga la seguridad en el lugar que debe ocupar”.

El presidente de la asociación espera que se puedan tomar medidas próximamente para evitar nuevos incidentes de este tipo, pues teme que de no corregirse aspectos de seguridad sea “cuestión de tiempo que tengamos que lamentar hechos más graves”.

“Considerando el doble sentido de circulación por la calzada (debido a las obras) y que la separación entre ambos carriles solo la marcan unos conos colocados cada ciertos metros, es un milagro que no estemos lamentando algo mucho más grave”, asegura.

Cuestión aparte, dice, es la iluminación dentro del túnel durante la ejecución de las obras, “insuficiente” para ver objetos que pudieran desprenderse, como quedó constatado con este incidente.

La patronal critica también la “absoluta falta de empatía” de la concesionaria de la autopista, Aucalsa, que llega a rozar “el desprecio” con los usuarios. “No olvidemos que son los clientes que pagan por unos servicios que no se les están proporcionando en los términos que se contratan”, señala García.

La carta acompañará, según indican desde la patronal, un escrito que la Consejería de Movilidad tiene previsto presentar ante el Ministerio de Transportes para pedir explicaciones por lo sucedido.