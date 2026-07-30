La compañía asturiana GAM logra un beneficio hasta junio de 6,3 millones, más del doble que el pasado año

La multinacional asturiana General Alquiler de Maquinaria (GAM) cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 6,3 millones de euros, más del doble que en el mismo periodo del año anterior, cuando se situó en 2,8 millones.

Los ingresos de GAM alcanzaron los 156,1 millones de euros, un 3% más, mientras que el beneficio bruto (ebitda) aumentó también un 3%, hasta los 43,9 millones. El resultado de explotación evolucionó con más fuerza: creció un 22%, hasta los 17 millones de euros.

La evolución del semestre fue equilibrada entre las principales líneas de actividad. Alquiler y servicios alcanzó unos ingresos de 58,2 millones de euros (37% del total de ingresos); distribución y posventa, 53,7 millones (34%), y el negocio recurrente a largo plazo 44,2 millones (29%). Por geografías, Iberia creció un 1%, hasta los 127,8 millones de euros, mientras que Latinoamérica fue el principal motor de expansión, con un avance del 11%, hasta los 22,6 millones.

La inversión en maquinaria se situó en 29,9 millones de euros., con una contribución relevante de máquinas procedentes de REVIVER, la planta de refabricación del grupo en León, que contribuye a una gestión más eficiente y sostenible del parque al permitir dar una segunda vida a los equipos y reducir la necesidad de sustituirlos por maquinaria nueva. La compañía mantiene como objetivo limitar las inversiones al entorno del 55%-60% del EBITDA al cierre de 2026.

Durante los primeros seis meses del año, la deuda financiera neta se situó en 294,1 millones de euros, frente a los 288,5 millones de junio de 2025, principalmente por una mayor financiación del circulante y por inversiones pendientes de estructurarse a largo plazo. No obstante, la mejora de los resultados permitió reducir la ratio de endeudamiento desde 3,4 hasta 3,3 veces EBITDA y la compañía cuenta con una cartera contractual a largo plazo superior a los 280 millones de euros

De cara a la segunda mitad del ejercicio, la compañía seguirá impulsando su crecimiento internacional y el desarrollo de verticales estratégicos como energía, construcción modular y eventos. También continuará ampliando el negocio de distribución mediante nuevas marcas y acuerdos con fabricantes, una estrategia que permite incorporar actividad y reforzar la relación con los clientes sin depender únicamente del crecimiento de la flota propia.

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Antonio Trelles, director financiero de GAM, destacó que "estos resultados confirman que GAM está avanzando hacia un modelo de crecimiento de mayor calidad" y añadió que "no se trata únicamente de aumentar la actividad, sino de hacerlo con mejores márgenes, más recurrencia y una utilización más eficiente del capital».