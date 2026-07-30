Los dentistas de los centros de salud de Asturias irán a la huelga si persiste su "discriminación retributiva" con respecto a otros colegas

Los dentistas asturianos de los centros de salud anunciaron ayer, para después del verano, la convocatoria de “movilizaciones, que incluyen una huelga” en protesta contra el Servicio de Salud del Principado (Sespa) por el “recorte salarial aplicado a los profesionales del área de salud de Oviedo”.

Asimismo, expresan su profundo malestar por la “discriminación retributiva” que sufre el conjunto del colectivo, al que no se ha actualizado la cuantía del complemento de productividad fija que sí se ha aplicado al resto del personal facultativo de Atención Primaria.

Los promotores de las protestas (unos 45 profesionales en toda Asturias) explican que el origen del conflicto se remonta a diciembre de 2025, cuando se aprobó una modificación al alza del complemento de productividad fija del personal facultativo de Atención Primaria.

Dicha subida salarial tenía como objetivo homogeneizar este plus entre los facultativos del área. Sin embargo, los dentistas que están adscritos a más de una zona básica de salud (en general, a dos o tres zonas, por las que van rotando) se quedaron en tierra de nadie y resultaron “excluidos de esta mejora”, lo que les convierte en "el único colectivo facultativo de Atención Primaria que no se ha beneficiado de la actualización retributiva”, subrayan.

No cobran por cubrir las bajas de los compañeros

A esta situación se suma lo que los dentistas de la sanidad pública regional definen como “otra reivindicación histórica”. Se trata de que son “el único colectivo facultativo del Sespa” que no percibe el complemento de autocobertura. Esto significa que, aunque atienden a los pacientes que quedarían sin ser vistos por la ausencia de otros compañeros, ese trabajo “no es remunerado” mediante el complemento que sí perciben los profesionales de medicina y enfermería de los centros de salud por cubrir las bajas de sus colegas.

Y, como tercera reivindicación, el enfado de los dentistas se ha acentuado aún más con la nómina correspondiente al mes de junio. Los odontólogos del área de salud de Oviedo han comprobado que “se nos ha suprimido el complemento de productividad fija sin comunicación previa, sin explicación y sin una resolución conocida que lo justifique”.

Esta decisión, puntualizan los afectados, les ha supuesto "una reducción salarial superior a 100 euros mensuales”. Con el agravante, precisan, de que esta medida “únicamente se ha aplicado en el área sanitaria de Oviedo”, mientras que los dentistas del resto del territorio “continúan percibiendo dicho complemento con normalidad”.

El colectivo considera “especialmente grave” que existan diferencias retributivas "entre profesionales que desempeñan las mismas funciones dentro del mismo servicio de salud, dependiendo únicamente del área sanitaria en la que prestan servicio".

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Reclamación a la Consejería y al Sespa

Ante este panorama global, los dentistas de la sanidad pública regional solicitan a la Consejería de Salud y a la gerencia del Sespa que “aclaren de manera inmediata” la retirada del complemento en el área de salud de Oviedo, “restituyan las cantidades dejadas de percibir, si se confirma que la medida carece de justificación” y “abran una mesa de diálogo para corregir las desigualdades retributivas que afectan a los dentistas de atención primaria, equiparando sus condiciones al resto del personal facultativo del Sespa”.