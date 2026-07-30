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EDP regresa al mercado de comercialización de energía para pymes y autónomos en Asturias, del que salió en 2020 tras la venta del negocio a Total

La compañía presentará su nueva oferta en la Feria Internacional de Muestras, en Gijón

La sede de EDP en España, en Oviedo.

La sede de EDP en España, en Oviedo. / EDP Energía

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Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

Golpe de timón en la estrategia de la multinacional EDP en Asturias. La compañía regresa al mercado de comercialización de energía para pequeñas y medianas empresas (pymes), autónomos y emprendedores en la región, en el que fue hegemónica y del que salió en 2020 tras vender a Total Energies su negocio de clientes residenciales y pequeños negocios en España, que tenía a Asturias como principal foco.

La venta a Total, por 515 millones de euros, incluyó, además de una cartera de más de 2 millones de clientes, dos grupos de ciclo combinado en Catejón (Navarra). Tras aquella operación, EDP se había centrado en Asturias en el negocio de generación (es la principal compañía con sus centrales térmicas, de ciclo combinado y de renovables), en el negocio de la distribución eléctrica (reforzado con la adquisición de los activos de Viesgo) y en la comercialización de energía para grandes clientes, principalmente de la industria.

Ahora EDP ha decidido regresar al negocio al mercado de comercialización para pymes, autónomos y emprendedores en Asturias. Su nueva propuesta será presentada en el pabellón de EDP en la 69ª edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). El pabellón contará con un espacio específico donde la compañía mostrará su propuesta para acompañar al tejido empresarial asturiano en sus retos energéticos. Esta área ofrecerá información, asesoramiento personalizado y condiciones especiales para aquellos negocios interesados en mejorar su eficiencia energética y avanzar hacia modelos de consumo más sostenibles y competitivos.

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Bajo el concepto “Asturias ON”, el pabellón de EDP en la Feria invitará a recorrer la historia, el presente y el futuro de la energía en Asturias a través de una experiencia inmersiva y diferentes espacios dedicados a la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo empresarial.

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