Educación concede 22.039 ayudas para el préstamo de libros de texto en centros públicos.

El Gobierno de Asturias ha concedido 22.039 ayudas para el préstamo de libros de texto en centros públicos para el curso 2026-2027 por un importe total de 2,42 millones.

Por tercer año consecutivo, todas las familias solicitantes que cumplían las bases de la convocatoria han resultado beneficiarias de estas subvenciones.

La resolución de la Consejería de Educación se publica hoy en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y también en el portal institucional Educastur. El plazo para interponer recursos de reposición será de un mes, a contar desde mañana.

110 euros por estudiante

La convocatoria de este año ha establecido la cuantía de 110 euros por estudiante, cinco más que el curso anterior. Esos fondos se transfieren directamente a los centros para fortalecer sus bancos de libros de préstamo.

Las ayudas cubren formatos físicos tradicionales, soportes digitales y materiales elaborados por los centros.

En esta edición, las ayudas concedidas a familias monoparentales se han incrementado casi un 125%, al pasar de 269 a 605. En la convocatoria del pasado curso se habían actualizado las bases para incluir la nueva regulación autonómica sobre quienes poseen la consideración de familia monoparental.

Motivos de rechazo

En cuanto a las peticiones denegadas, se deben al incumplimiento de uno o varios requisitos recogidos en las bases. Superar los umbrales de renta establecidos o tener deudas con el Principado o la Agencia Tributaria son los más habituales.

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Por otro lado, el presupuesto del Principado reserva otra partida de 596.170 euros para ayudas a la adquisición de libros de texto y material didáctico en centros de enseñanza concertados para el próximo curso, que se concederán a partir de septiembre. En este caso, las ayudas son directas al alumnado y ascienden también a 110 euros por estudiante.