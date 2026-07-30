Los empresarios reclaman al Principado información "detallada" sobre los motivos de las bajas laborales
La FADE denuncia el olvido de un convenio de colaboración con las mutuas firmado "hace más de un año” para atender a los trabajadores con bajas por patologías traumatológicas
La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, reclamó ayer a la Consejería de Salud “una información más detallada” sobre las patologías que tienen más incidencia en las bajas laborales, clasificadas edades, bajo el argumento de que “el primer para solucionar algo es un buen diagnóstico”.
"Llevamos tiempo pidiendo esto”, indicó Calvo, antes de mantener una reunión con la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, a quien expuso algunas reflexiones sobre el, a su juicio, "grave problema del absentismo laboral".
Convenio con las mutuas sin aplicar
Asimismo, la presidenta de la FADE puso sobre la mesa los nulos avances en la aplicación de un convenio de colaboración “firmado hace más de un año” con las mutuas. Tenía como objetivo el que los trabajadores con patologías traumatológicas, especialidad con largas demoras en la sanidad pública, pudieran ser derivados a las mutuas si lo aceptaban voluntariamente. “Todavía no hemos logrado que se ponga en marcha”, aseveró María Calvo.
La presidenta de los empresarios planteó a la titular de Salud la necesidad de introducir cambios “en el funcionamiento del sistema de altas y bajas y la comunicación con las empresas”, de manera que las empresas “puedan hacer el control y el seguimiento de esas bajas”, ya que en el momento actual "muchas veces les resulta difícil hacer ese seguimiento que consideran imprescindible".
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