Los estudiantes de Medicina de la Universidad Alfonso X en Oviedo realizarán sus prácticas en el área sanitaria del Caudal

Se aproxima el estreno de una Facultad de Medicina privada en Oviedo: la que impulsa la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX). Ante las dudas surgidas sobre las enseñanzas prácticas de medicina en los centros cuya titularidad corresponde al Principado, la consejera de Salud, Conchita Saavedra, ha declarado esta mañana que su departamento ya ha expresado un “compromiso claro” en el convenio firmado con la UAX.

“La ley obliga a hacer convenios con las universidades privadas”, ha señalado la doctora Saavedra. El documento suscrito especifica, según la Consejera, que “hay una prioridad de la Universidad de Oviedo y que no se van a mermar ni la calidad ni la duración ni las prácticas de la Universidad pública”.

“A partir de ahí”, ha precisado la titular de Salud, “se limita una zona en la que, si es posible porque hay suficiente capacidad docente”, la Alfonso X podrá desarrollar las prácticas de sus alumnos de Medicina. Se trata "del Hospital Álvarez-Buylla, de Mieres, y de tres centros de salud de la cuenca del Caudal".

Mientras tanto, ha indicado Conchita Saavedra, las prácticas de la Facultad de Medicina pública continuarán “distribuidas por todo el territorio asturiano en función de las necesidades, de dónde son los estudiantes y de la capacidad docente que tenemos en los centros”.

La alerta de un antiguo decano

En una entrevista publicada el pasado domingo, Alfonso López Muñiz, antiguo decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y, desde hace cinco años, vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, señaló que las capacidades de los centros educativos que forman a los médicos “están limitadas por la capacidad de los hospitales para acoger a estudiantes en prácticas en unas condiciones asumibles para ellos y para los pacientes de esos hospitales”.

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Y añadió el doctor López Muñiz que “si queremos una formación de calidad, y que los estudiantes pasen por todas las especialidades y hagan unas prácticas clínicas buenas, el volumen de alumnos tiene que reducirse a unos límites determinados”.