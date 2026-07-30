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Fallece Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría

Murió en Gijón a los 76 años

Luis Ángel Echevarría y su hija Paula Echevarría.

Luis Ángel Echevarría y su hija Paula Echevarría. / Instagram de Paula Echevarría

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Julio Vivas

Julio Vivas

Luis Ángel Echevarría, padre de la actriz y modelo Paula Echevarría, falleció este jueves en Gijón a los 76 años.

Fue solador y posteriormente maquinista ferroviario en FEVE hasta su jubilación y perteneció a la organización socialista clandestina en Ferrol (La Coruña) desde septiembre de 1966. Posteriormente regresó a Asturias trabajando en los ferrocarriles de vía estrecha (FEVE).

Se incorporó a la organización socialista clandestina en Gijón antes de la transición democrática, colaborando en la reorganización de la agrupación, de la que fue secretario general de 1976 a 1978 y a la que representó en el XXI Congreso de la Federación Socialista de Asturias (FSA) celebrado en Perlora en noviembre de 1979.

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