Industria abre la ventanilla de las ayudas por el CO2, vitales para ArcelorMittal y Asturiana de Zinc
La convocatoria vuelve a estar dotada con 600 millones y se añaden 22 nuevos sectores
El Ministerio de Industria y Turismo abre hoy la ventanilla para solicitar las ayudas para compensar los costes indirectos de emisiones de CO2. La convocatoria correspondiente a 2026 está dotada con 600 millones de euros, como el año pasado, y es vital para que compañías con fuerte peso en Asturias, como ArcelorMittal o Asturiana de Zinc, adelgacen su factura energética.
Se trata de subvenciones dirigidas a sectores y subsectores industriales expuestos a un riesgo de "fuga de carbono" y tienen como finalidad compensar el impacto que el coste de los derechos de emisión tiene sobre el precio de la electricidad que soportan las industrias pesadas e intensivas en energía, reforzando así su competitividad frente a productores de terceros países. En esta convocatoria se han ampliado los sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono debido a los costes de las emisiones indirectas y que, por tanto, se pueden acoger a estas ayudas.
A sectores como el acero, la fundición de hierro o la fabricación de papel, que han sido beneficiarios desde la primera convocatoria, se añaden otros 22 sectores y subsectores entre los que cabe destacar el sector de la química orgánica, el sector de los fertilizantes o el sector de la fabricación de azulejos y baldosas cerámicas.
Además, se han modificado parámetros técnicos utilizados para el cálculo de la ayuda y aumentado, para ciertos casos, la intensidad máxima de la ayuda, que pasa del 75% al 80% de los costes de las emisiones indirectas.
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