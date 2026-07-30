"Injusto, abusivo y desproporcionado": la valoración del Montepío ante la posibilidad de que se decomise la residencia de Felechosa por el caso Hulla

“Injusta, abusiva y desproporcionada”. Así califica el Montepío de la Minería la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de reclamar el decomiso de la residencia de mayores de Felechosa (Aller) en el marco del caso Hulla. La Mutualidad asegura que mantiene “el máximo respecto institucional” hacia las actuaciones del Ministerio Fiscal, pero muestra su contundente “indignación” por esta medida.

Como acusación particular, el Montepío presentó hace más de dos meses su propio escrito de acusación, en el que solicitaba penas superiores a las planteadas por la Fiscalía para muchos de los implicados (solo para su expresidente, José Antonio Postigo, reclama 76 años de prisión) por perjuicios patrimoniales y reputacionales ocasionados a la Mutualidad, derivados de “la administración desleal, apropiación indebida, estafa, etc…”.

Sin embargo, la “temeraria” petición de decomiso de la residencia, y la mera posibilidad de que dicha medida pueda llegar a materializarse, genera, a su juicio, un “daño humano, social y laboral” que afecta tanto a los trabajadores como a los usuarios de la institución.

Aseguran que genera “una profunda incertidumbre” sobre la continuidad de una actividad asistencial y social que se desarrolla en una zona rural en la que la inversión privada “parece no llegar y la inversión pública no se materializa, zona que cumple todos los objetivos propios del reto demográfico”. Provoca, además, “desasosiego” en la plantilla de trabajadores y afecta, entre puestos directos e indirectos, a más de 150 personas “que sienten peligrar su futuro y proyecto de vida”.

La noticia también preocupa, asegura el Montepío, a los propios residentes, más de 230. No solo les genera “ansiedad, estrés y zozobra”, sino que “lógicamente repercute directamente en el bienestar y la salud emocional de los mismos”.

“Todas estas personas, debido a su edad o situación de dependencia, necesitan entornos estables y previsibles para mantener su calidad de vida, por lo que cualquier escenario que proyecte dudas sobre el futuro de la residencia provoca altos niveles de ansiedad entre los propios residentes y los profesionales que les atienden”, afirman en el Montepío.

Por tanto, la Mutualidad quiere dejar claras las consecuencias de esta petición y reafirmar su compromiso “con la protección de los intereses de los residentes, trabajadores y mutualistas”.