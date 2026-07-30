Llegan cambios en la Dependencia en Asturias: gratuidad de la teleasistencia, cambio en copago de ayuda a domicilio (por el que muchos pagarán más) y un mes de plazo para tramitar algunos casos

El sistema de la Dependencia de Asturias pasará a regularse con un nuevo decreto, que pretende mejorar el servicio y poner fin a una dispersión normativa que se arrastra desde hace más de una década. La medida supone un paso fundamental dentro del “Plan Agiliza”, puesto en marcha por el Principado para desatascar la tramitación después de que la implantación de la historia social única provocase el año pasado el colapso de un sistema que tarda actualmente más de 400 días de media en dar respuestas a las demandas.

El nuevo decreto, que se encuentra en información pública, plantea medidas para agilizar la tramitación, refunde toda la regulación asturiana, crea vías rápidas para dar servicio a determinados colectivos y abre la puerta a nuevos modelos de cuidados. Aborda desde el procedimiento, los servicios, las prestaciones económicas y la capacidad económica hasta la organización y calidad del sistema. Aunque también incluye medidas que afectarán al bolsillo de los usuarios, como el cambio en el cálculo del copago de la ayuda a domicilio.

Entre las novedades sustanciales, el texto reduce a un mes el plazo máximo para resolver la tramitación de la dependencia cuando esta afecte a mayores de 90 años, menores de 3 años o enfermos de ELA. Estos expedientes tendrán prioridad en la valoración y contarán con formularios específicos para detectarlos desde su entrada. Además, la norma establece que si la Administración no da respuesta en ese periodo se aplicará el silencio estimatorio, por lo que la situación de dependencia se entenderá reconocida automáticamente.

Estos colectivos se beneficiarán, asimismo, de una retroactividad en el derecho económico. Es decir, cobrarán la ayuda que se les conceda desde la fecha de presentación de la solicitud y no desde la resolución. Esta medida ya estaba implantada en el caso de los menores de 3 años, pero es nueva para los mayores de 90.

Gratuidad de la teleasistencia

Para continuar agilizando la tramitación, y poder alcanzar el plazo legalmente establecido de seis meses (actualmente supera los 400 días), el decreto invierte el orden de las fases del procedimiento, de manera que la valoración de la dependencia se realizará antes que el cálculo de la capacidad económica de la persona solicitante. De esta forma, se evita realizar este trámite en los expedientes que finalmente resultan sin grado reconocido, en torno a un 20%, lo que agilizará la capacidad de respuesta para el resto de las personas solicitantes.

Una de las medidas con mayor impacto directo en los hogares será la gratuidad total del servicio de teleasistencia para todas las personas en situación de dependencia, al margen de su nivel de renta. Actualmente, quienes tienen mayores ingresos abonan hasta el 90% del coste de este servicio. Con la nueva norma, dejarán de hacerlo. Con este cambio, la Administración dejará de ingresar tan solo 27.000 euros al año.

Copago ayuda a domicilio

Por contra, otra novedad que tocará el bolsillo de los asturianos será el cambio en el cálculo del copago de la ayuda a domicilio. Con el nuevo texto, el precio se establecerá teniendo en cuenta la media del intervalo de horas del grado de dependencia reconocido, y no necesariamente las horas reales que recibe el usuario.

La propia memoria económica reconoce que, de 5.080 usuarios analizados, 4.172, el 82,13%, reciben menos horas que la media y previsiblemente pasarán a pagar más. Solo 876, el 17,24%, reciben más horas y podrían pagar menos; mientras que 32 reciben exactamente la media.

Entre otras medidas, el decreto abre también por primera vez la puerta a compatibilizar prestaciones económicas y servicios que, con carácter general, venían siendo incompatibles entre sí desde 2012. Además, se detalla aún más en qué consiste el servicio de prevención de la situación de dependencia; se amplía quién puede ser cuidador no profesional hasta personas del entorno elegidas por la propia persona dependiente; y se da más flexibilidad para cambiar de prestaciones.