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Medio Rural concede 7,5 millones para modernizar 53 industrias agroalimentarias y hacer sostenible la gestión forestal

Las ayudas de la Consejería buscan "profesionalizar el sector, reducir la acumulación de combustible vegetal y reforzar la prevención frente a los incendios"

Medio Rural concede 7,5 millones para modernizar 53 industrias agroalimentarias y empresas forestales.

Medio Rural concede 7,5 millones para modernizar 53 industrias agroalimentarias y empresas forestales. / Europa Press

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Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha concedido 7.543.106 euros en ayudas para apoyar 53 proyectos de inversión de industrias agroalimentarias y empresas vinculadas al sector forestal.

Las resoluciones pueden consultarse hoy en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), a través de los siguientes enlaces:

Estas subvenciones favorecen la modernización del tejido empresarial relacionado con el medio rural, mejoran la competitividad de las empresas y apoyan la transformación y comercialización de las producciones agrarias y forestales.

La mayor partida, de 4.118.937 euros, financiará 20 proyectos promovidos por microempresas y pymes agroalimentarias, que podrán invertir en la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas. Otras 31 iniciativas relacionadas con la tecnología silvícola y la transformación, movilización y comercialización de productos forestales recibirán, en suma, 3.205.058 euros.

Gestión sostenible de los montes

El respaldo a estas empresas es fundamental para mejorar el aprovechamiento y la gestión sostenible de los montes. "La profesionalización del sector contribuye a mantener el territorio en buenas condiciones, reduce la acumulación de combustible vegetal y refuerza la prevención frente a los incendios forestales", enfatiza el Gobierno asturiano.

La resolución también recoge otros 219.110 euros que se destinarán a dos proyectos de industrias agroalimentarias que incorporan objetivos ambientales en sus procesos de transformación y comercialización.

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha destacado que estas ayudas “permiten acompañar al tejido empresarial en inversiones necesarias para modernizar sus instalaciones, mejorar los procesos y ganar en competitividad”.

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“La industria agroalimentaria y el sector forestal generan actividad económica, empleo y oportunidades vinculadas directamente al territorio”, ha subrayado el titular de Medio Rural.

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