Medio Rural concede 7,5 millones para modernizar 53 industrias agroalimentarias y hacer sostenible la gestión forestal
Las ayudas de la Consejería buscan "profesionalizar el sector, reducir la acumulación de combustible vegetal y reforzar la prevención frente a los incendios"
La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha concedido 7.543.106 euros en ayudas para apoyar 53 proyectos de inversión de industrias agroalimentarias y empresas vinculadas al sector forestal.
Las resoluciones pueden consultarse hoy en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), a través de los siguientes enlaces:
- Ayudas sector agroalimentario: https://miprincipado.asturias.es/bopa/2026/07/30/2026-06348.pdf
- Ayudas sector forestal: https://miprincipado.asturias.es/bopa/2026/07/30/2026-06349.pdf
Estas subvenciones favorecen la modernización del tejido empresarial relacionado con el medio rural, mejoran la competitividad de las empresas y apoyan la transformación y comercialización de las producciones agrarias y forestales.
La mayor partida, de 4.118.937 euros, financiará 20 proyectos promovidos por microempresas y pymes agroalimentarias, que podrán invertir en la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas. Otras 31 iniciativas relacionadas con la tecnología silvícola y la transformación, movilización y comercialización de productos forestales recibirán, en suma, 3.205.058 euros.
Gestión sostenible de los montes
El respaldo a estas empresas es fundamental para mejorar el aprovechamiento y la gestión sostenible de los montes. "La profesionalización del sector contribuye a mantener el territorio en buenas condiciones, reduce la acumulación de combustible vegetal y refuerza la prevención frente a los incendios forestales", enfatiza el Gobierno asturiano.
La resolución también recoge otros 219.110 euros que se destinarán a dos proyectos de industrias agroalimentarias que incorporan objetivos ambientales en sus procesos de transformación y comercialización.
El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha destacado que estas ayudas “permiten acompañar al tejido empresarial en inversiones necesarias para modernizar sus instalaciones, mejorar los procesos y ganar en competitividad”.
“La industria agroalimentaria y el sector forestal generan actividad económica, empleo y oportunidades vinculadas directamente al territorio”, ha subrayado el titular de Medio Rural.
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