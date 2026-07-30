La oferta para reducir de forma progresiva el horario a profesores a partir de los 55 años divide a los sindicatos... y el Principado pide acuerdo para ejecutarla

Dos años después de que los cinco sindicatos de la enseñanza asturiana (ANPE, CC OO, Suatea, UGT y CSIF) pactasen con el Principado una mesa de diálogo para conseguir la reducción de la jornada lectiva de los mayores de 55 años, la Consejería les ha dado una nueva propuesta. La administración quiere hacer esta baja de horas de forma escalonada y por tramos de edad, empezando por quitar una hora a partir de los 55 años desde el curso 2027-2028. El plan completo concluiría en el curso 2031-2032 y restaría dos horas lectivas al cumplir los 55 años y tres horas lectivas al alcanzar los 64 años.

Una propuesta que, tal y como matizó la consejera Eva Ledo este jueves, "solo sería efectiva si recibe el respaldo de las organizaciones sindicales en la correspondiente mesa de negociación". "De lo contrario, quedaría sin efecto", subrayó. Y aquí viene el punto importante porque, esta vez, los sindicatos están divididos.

El sindicato mayoritario, ANPE, se muestra optimista y destaca que "a lo largo de las reuniones mantenidas, a propuesta del sindicato se han consolidado aspectos relevantes, como la compatibilidad de esta medida con otras reducciones y la garantía de que las horas liberadas se destinen a trabajo personal, sin que puedan ser sustituidas por otras tareas". Asimismo, subrayan que "podrán acogerse a la medida tanto funcionarios de carrera como personal interino". Con todo, apuntan que "hay margen de mejora, como en todo acuerdo, pero ese margen será más fácil de abordar si parte de una buena base consolidada, que no teniendo que empezar desde cero", y avanzan que "seguirán trabajando para consolidar acuerdos que supongan una mejora de las condiciones laborales del profesorado".

En CC OO, por su parte, se muestran críticos y recalcan que "solo es una hora" de reducción inicial, algo que consideran "insuficiente porque la propuesta no es inmediata y no creemos que pueda tener impacto en el empleo en 2027". El sindicato recuerda que su planteamiento pasaba por "dos horas en 2027 y tres al año siguiente". "No podemos asumir subidas parciales para una parte de los mayores de 55", advierte el responsable de Educación del sindicato, Borja Llorente, defendiendo que la medida debería aplicarse "a los 3.167 docentes mayores de 55 años en 2027".

El sindicato Suatea valora el encuentro de este jueves "menos positivamente que los anteriores", al entender que en reuniones previas "hubo avances" pese a partir de posiciones alejadas. Recuerdan que la última propuesta ya les parecía "insuficiente, pero en el camino adecuado", aunque su asamblea la rechazó. "En esta reunión, la Consejera vino exactamente con la misma propuesta que acabamos de rechazar, con lo cual ya no podemos hablar de avances y la situación está parada", lamenta Fran Rey. Aun así, asegura que "no vamos a abandonar la negociación en ningún momento y vamos a seguir negociando hasta mejorar la propuesta".

Al igual que ANPE, UGT ve en el plan del Principado una "propuesta que constituye un avance en el trabajo desarrollado dentro del Grupo de Trabajo de Mayores de 55 años", una reivindicación histórica del sindicato. Señalan que el proceso ha permitido "alcanzar un modelo que, a pesar de no ser el ideal, ha permitido una calendarización y es susceptible de mejora futura". No obstante, matizan que "existen aspectos que deberían ser más ambiciosos, especialmente en lo referido a los plazos de implantación", aunque reconocen que "incorpora avances que no figuraban inicialmente y que son consecuencia directa de la negociación sindical".

El más contundente es el sindicato CSIF, que rechaza de plano el planteamiento y afirma que "la propuesta no es buena" y que "es tan insuficiente que, tras meses de reuniones, está alejada de la realidad y de las necesidades de los docentes". Critican que la reducción "comienza con una hora en el curso 2027-2028 y no se completa hasta varios años después", y advierten de que "CSIF no va a firmar migajas ni promesas a futuro", especialmente "teniendo en cuenta que en 2027 hay elecciones y se plantean medidas a seis años vista". Con esta calendarización, concluyen, "el acuerdo no es posible".