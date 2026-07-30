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Más positivos por alcohol y drogas en Asturias durante el verano: Tráfico caza a 123 conductores en una semana

Casi nueve de cada diez positivos fueron detectados en controles preventivos

Del total de infracciones, 82 positivos fueron en controles de alcohol y 41 en controles de drogas

Agentes de policía, durante un control en Avilés

Agentes de policía, durante un control en Avilés / MARIA FUENTES / LNE

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Nacho Blanco

Oviedo

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), entre los días 13 y 19 de julio, se dieron en Asturias un total de 123 positivos en controles de alcohol y drogas. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de la región realizaron un total de 6.475 pruebas de alcohol y drogas, de las cuales dieron resultado positivo 82 en alcohol y 41 en drogas. De esta manera, en ese periodo de tiempo, 17 conductores al día fueron detectados conduciendo después de haber consumido cualquiera de estas dos sustancias.

De esta manera, se pone de manifiesto, afirma la DGT, "la importancia de los controles preventivos para la seguridad de los usuarios de las carreteras". El 88% de los positivos obtenidos fueron localizados en este tipo de controles, mientras que el resto vienen dados por la comisión de infracciones, por estar implicados en siniestros o por presentar síntomas.

De esas 6.475 pruebas, casi su totalidad, 6.283, fueron de alcohol. Entre los 82 positivos por alcohol, se abrieron diligencias para su traslado judicial a un total de 13 conductores, ya que los mismos superaban la tasa de 0,60 mg/l en aire respirado. Asimismo, estos controles permitieron localizar a otros 159 conductores que habían consumido una cantidad que no superaba la tasa máxima permitida. De esos 159 positivos, solo 21 de ellos se detectaron después de que el conductor en cuestión hubiese cometido una infracción, el resto, en controles preventivos.

En cuanto a drogas, los agentes llevaron a cabo 192 pruebas, de las cuales fueron positivas 41. Por ende, un quinto de los conductores sometidos a pruebas de drogas estaban conduciendo bajo los efectos de las mismas. Como lleva ocurriendo varios años, el cannabis y la cocaína han sido las sustancias más identificadas en los controles.

Al igual que en el caso del alcohol, la mayoría de los positivos se detectaron en controles preventivos, mientras que hubo tres detectados después de que el conductor hubiera cometido una infracción y dos tras un siniestro.

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Cabe resaltar que este tipo de vigilancia cobra especial importancia en el periodo estival, cuando los desplazamientos por carretera y las celebraciones se multiplican.

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