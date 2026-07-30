"Topía", la nueva aplicación del Principado que abre a la ciudadanía la recuperación de nombres en asturiano de fuentes, caminos y playas

Son nombres que pasan de generación en generación y que plasman, en muchas ocasiones, el devenir de un pueblo. Están ligados a una familia, a un momento histórico, a una leyenda… Y el Principado se ha propuesto conservarlos. El Gobierno de Asturias ha puesto en marcha “Topía”, una plataforma digital colaborativa con la que pretende recuperar, localizar y preservar los miles de nombres tradicionales que identifican fuentes, caminos, regatos o playas.

La herramienta permitirá que cualquier ciudadano aporte sus conocimientos sobre el territorio para evitar que la denominada microtoponimia desaparezca de la memoria colectiva. “Recuperar cómo se llama una fuente, un camino o un prado es una tarea muy laboriosa, pero también apasionante”, destacó el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico. Su consejería ha desarrollado el proyecto en colaboración con el área de Cultura, dirigida por Vanessa Gutiérrez.

Por su parte, la consejera insistió en que la toponimia menor es “fundamental para el conocimiento de nuestro territorio y para la propia memoria de las entidades de población y las personas que las habitan”. Por eso, la puesta en marcha de esta iniciativa es un “hito fundamental”, que pone a disposición de la ciudadanía una herramienta “estratégica”.

Para llevar a cabo esta labor, el Gobierno asturiano solicita la colaboración de los vecinos de los pueblos, asociaciones culturales y vecinales, investigadores, grupos de montaña, senderistas y otros colectivos estrechamente vinculados al territorio. La web ha sido diseñada para que el proceso de aportación de información sea lo más sencillo posible. Está disponible en las tres lenguas habladas en Asturias —castellano, asturiano y eonaviego— y únicamente exige que el usuario se registre previamente mediante un nombre y una contraseña.

Una vez dentro, el ciudadano puede introducir el topónimo, describir el elemento al que hace referencia, seleccionar el concejo y la parroquia y encuadrarlo dentro de una categoría. También podrá situarlo en el lugar concreto del mapa asturiano y subir imágenes, documentación y hasta audios. “Cuantos más datos se incluyan, más sencillo será para los técnicos comprobar la procedencia y validez del topónimo”, explicó la directora general de Urbanismo, Laura López.

Las aportaciones ciudadanas no se incorporarán automáticamente al sistema cartográfico. El Servicio de Cartografía realizará una primera revisión para comprobar que la localización, la documentación y los datos facilitados son coherentes y descartar errores, bromas o contenidos inverosímiles.

Posteriormente, la información será remitida al Servicio de Normalización Lingüística, que estudiará cada denominación y determinará cuál es su forma adecuada. Entonces, el topónimo será considerado normalizado y se subirá a la web para que cualquier persona pueda verlo y hacer aportaciones.

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La oficialización llegará en una segunda fase y será progresiva debido al elevado volumen de nombres que se espera recibir. La Junta Asesora de Toponimia será la encargada de estudiar las propuestas y podrá agruparlas por territorios o categorías, como picos, playas, regueros o caminos. El procedimiento incluirá consultas públicas, la petición de información a otras administraciones y entidades y un periodo de alegaciones antes de que el Consejo de Gobierno apruebe cada relación mediante decreto.