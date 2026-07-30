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Ni Medicina ni Odontología: el grado universitario que sigue teniendo la nota de corte más alta en Asturias con un 13

Los estudiantes que no formalicen la matrícula o no obtengan plaza deberán renovar su solicitud para entrar en la lista de espera

El grado universitario que sigue teniendo la nota de corte más alta en Asturias

El grado universitario que sigue teniendo la nota de corte más alta en Asturias / LNE

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Sara Bernardo

Sara Bernardo

La tercera lista de admitidos en la Universidad de Oviedo ya es pública y varía poco de la anterior. El doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas sigue encabezando el pódium con una nota de corte de 13,000, ligeramente más baja que en la última adjudicación (13,108). La sigue Medicina (12,900) y Odontología (12,800).

También tienen las puntuaciones más altas la carrera de Biotecnología (12,591), el grado en Enfermería en Oviedo (12,316) y en Gijón (12,132), así como la doble titulación en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y en Ciencia e Ingeniería de Datos (12,116).

Este periodo de matriculación está abierto del 30 de julio al 10 de agosto. Las notas de corte quedan, por el momento, así:

Universidad de Oviedo · Curso 2026-2027

Notas de corte de los grados:
tercera adjudicación

Tercera adjudicación (30 de julio de 2026)
Artes y Humanidades9 titulaciones
Titulación · CentroPlazasNota
  • Estudios Clásicos y RománicosFacultad de Filosofía y Letras235,800
  • Estudios InglesesFacultad de Filosofía y Letras1275,000
  • FilosofíaFacultad de Filosofía y Letras486,196
  • Geografía y Ordenación del TerritorioFacultad de Filosofía y Letras285,484
  • HistoriaFacultad de Filosofía y Letras976,266
  • Historia del ArteFacultad de Filosofía y Letras576,150
  • Historia y Ciencias de la MúsicaFacultad de Filosofía y Letras385,270
  • Lengua Española y sus LiteraturasFacultad de Filosofía y Letras775,200
  • Lenguas Modernas y sus LiteraturasFacultad de Filosofía y Letras1276,002
Ciencias8 titulaciones
Titulación · CentroPlazasNota
  • BiologíaFacultad de Biología10010,918
  • BiotecnologíaFacultad de Biología4212,591
  • FísicaFacultad de Ciencias5510,790
  • GeologíaFacultad de Geología475,492
  • MatemáticasFacultad de Ciencias4510,922
  • QuímicaFacultad de Química879,166
Dobles grados (PCEO)
  • Matemáticas + Física (opción A)Facultad de Ciencias2910,900
  • Matemáticas + Física (opción B)Facultad de Ciencias2911,472
Ciencias de la Salud8 titulaciones
Titulación · CentroPlazasNota
  • EnfermeríaFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud9612,316
  • EnfermeríaFacultad de Enfermería de Gijón7512,132
  • FisioterapiaFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud5611,950
  • LogopediaFacultad de Psicología2810,848
  • MedicinaFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud16212,900
  • OdontologíaFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud2212,800
  • PsicologíaFacultad de Psicología11511,484
  • Terapia OcupacionalFacultad Padre Ossó577,198
Ciencias Sociales y Jurídicas23 titulaciones
Titulación · CentroPlazasNota
  • Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Economía y Empresa2505,000
  • Ciencias de la Actividad Física y del DeporteFacultad de Formación del Profesorado y Educación6011,336
  • Ciencias de la Actividad Física y del DeporteFacultad Padre Ossó409,702
  • Comercio y MarketingFacultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos1865,441
  • Contabilidad y FinanzasFacultad de Economía y Empresa955,152
  • CriminologíaFacultad de Derecho2511,228
  • DerechoFacultad de Derecho3005,266
  • EconomíaFacultad de Economía y Empresa1155,450
  • Educación SocialFacultad Padre Ossó385,434
  • Gestión y Administración Pública (online)Facultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos355,550
  • Maestro en Educación InfantilFacultad de Formación del Profesorado y Educación969,632
  • Maestro en Educación InfantilFacultad Padre Ossó577,748
  • Maestro en Educación PrimariaFacultad de Formación del Profesorado y Educación1689,860
  • Maestro en Educación PrimariaFacultad Padre Ossó768,218
  • PedagogíaFacultad de Formación del Profesorado y Educación567,900
  • Relaciones Laborales y Recursos HumanosFacultad de Economía y Empresa855,482
  • Trabajo SocialFacultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos955,390
  • TurismoFacultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos505,410
Dobles grados (PCEO)
  • ADE + DerechoFacultad de Derecho1159,802
  • Criminología + DerechoFacultad de Derecho3511,405
  • Maestro en Ed. Infantil + Ed. PrimariaFacultad de Formación del Profesorado y Educación2011,340
  • Maestro en Ed. Primaria + Ed. InfantilFacultad de Formación del Profesorado y Educación2011,740
  • Pedagogía + Educación SocialFacultad de Formación del Profesorado y Educación407,470
Ingenierías22 titulaciones
Titulación · CentroPlazasNota
  • Ciencia e Ingeniería de DatosEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón5010,214
  • Ingeniería CivilEscuela Politécnica de Mieres555,680
  • Ingeniería de los Recursos Mineros y EnergéticosEscuela Politécnica de Mieres355,140
  • Ingeniería de Organización IndustrialEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón5010,794
  • Ingeniería de Tecnologías IndustrialesEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón1305,000
  • Ingeniería de Tecnologías MinerasEscuela Politécnica de Mieres405,000
  • Ingeniería EléctricaEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón655,140
  • Ingeniería Electrónica Industrial y AutomáticaEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón955,102
  • Ingeniería en Tecnologías y Servicios de TelecomunicaciónEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón955,482
  • Ingeniería Forestal y del Medio NaturalEscuela Politécnica de Mieres555,000
  • Ingeniería GeomáticaEscuela Politécnica de Mieres355,750
  • Ingeniería Informática del SoftwareEscuela de Ingeniería Informática1409,508
  • Ingeniería Informática en Tecnologías de la InformaciónEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón1007,210
  • Ingeniería MecánicaEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón2255,078
  • Ingeniería QuímicaFacultad de Química477,500
  • Ingeniería Química IndustrialEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón505,318
  • MarinaEscuela Superior de la Marina Civil305,224
  • Náutica y Transporte MarítimoEscuela Superior de la Marina Civil306,966
Dobles grados (PCEO)
  • Ing. Civil + Ing. de los Recursos Mineros y EnergéticosEscuela Politécnica de Mieres1810,600
  • Ing. en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Ciencia e Ing. de DatosEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón511,328
  • Ing. Informática del Software + MatemáticasEscuela de Ingeniería Informática913,000
  • Ing. Informática en Tecnologías de la Información + Ciencia e Ing. de DatosEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón512,116
Fuente: Universidad de Oviedo · 3ª adjudicación, 30 de julio de 2026

Estas notas, en todo caso, son provisionales, ya que a medida que queden plazas libres se irán cubriendo con estudiantes de la lista de espera. Por eso, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad recuerdan que quien no formalice la matrícula dejará la plaza libre y correrá la lista de adjudicaciones.

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Además, aquellos alumnos que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se hayan matriculado de la plaza que tenían asignada, deberán renovar la solicitud para volver a meterse en la lista de espera.

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