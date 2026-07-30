Ni Medicina ni Odontología: el grado universitario que sigue teniendo la nota de corte más alta en Asturias con un 13

La tercera lista de admitidos en la Universidad de Oviedo ya es pública y varía poco de la anterior. El doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas sigue encabezando el pódium con una nota de corte de 13,000, ligeramente más baja que en la última adjudicación (13,108). La sigue Medicina (12,900) y Odontología (12,800).
También tienen las puntuaciones más altas la carrera de Biotecnología (12,591), el grado en Enfermería en Oviedo (12,316) y en Gijón (12,132), así como la doble titulación en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y en Ciencia e Ingeniería de Datos (12,116).
Este periodo de matriculación está abierto del 30 de julio al 10 de agosto. Las notas de corte quedan, por el momento, así:
Universidad de Oviedo · Curso 2026-2027
Notas de corte de los grados:
tercera adjudicación
Tercera adjudicación (30 de julio de 2026)
Artes y Humanidades9 titulaciones
Titulación · CentroPlazasNota
- Estudios Clásicos y RománicosFacultad de Filosofía y Letras235,800
- Estudios InglesesFacultad de Filosofía y Letras1275,000
- FilosofíaFacultad de Filosofía y Letras486,196
- Geografía y Ordenación del TerritorioFacultad de Filosofía y Letras285,484
- HistoriaFacultad de Filosofía y Letras976,266
- Historia del ArteFacultad de Filosofía y Letras576,150
- Historia y Ciencias de la MúsicaFacultad de Filosofía y Letras385,270
- Lengua Española y sus LiteraturasFacultad de Filosofía y Letras775,200
- Lenguas Modernas y sus LiteraturasFacultad de Filosofía y Letras1276,002
Ciencias8 titulaciones
Titulación · CentroPlazasNota
- BiologíaFacultad de Biología10010,918
- BiotecnologíaFacultad de Biología4212,591
- FísicaFacultad de Ciencias5510,790
- GeologíaFacultad de Geología475,492
- MatemáticasFacultad de Ciencias4510,922
- QuímicaFacultad de Química879,166
Dobles grados (PCEO)
- Matemáticas + Física (opción A)Facultad de Ciencias2910,900
- Matemáticas + Física (opción B)Facultad de Ciencias2911,472
Ciencias de la Salud8 titulaciones
Titulación · CentroPlazasNota
- EnfermeríaFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud9612,316
- EnfermeríaFacultad de Enfermería de Gijón7512,132
- FisioterapiaFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud5611,950
- LogopediaFacultad de Psicología2810,848
- MedicinaFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud16212,900
- OdontologíaFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud2212,800
- PsicologíaFacultad de Psicología11511,484
- Terapia OcupacionalFacultad Padre Ossó577,198
Ciencias Sociales y Jurídicas23 titulaciones
Titulación · CentroPlazasNota
- Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Economía y Empresa2505,000
- Ciencias de la Actividad Física y del DeporteFacultad de Formación del Profesorado y Educación6011,336
- Ciencias de la Actividad Física y del DeporteFacultad Padre Ossó409,702
- Comercio y MarketingFacultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos1865,441
- Contabilidad y FinanzasFacultad de Economía y Empresa955,152
- CriminologíaFacultad de Derecho2511,228
- DerechoFacultad de Derecho3005,266
- EconomíaFacultad de Economía y Empresa1155,450
- Educación SocialFacultad Padre Ossó385,434
- Gestión y Administración Pública (online)Facultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos355,550
- Maestro en Educación InfantilFacultad de Formación del Profesorado y Educación969,632
- Maestro en Educación InfantilFacultad Padre Ossó577,748
- Maestro en Educación PrimariaFacultad de Formación del Profesorado y Educación1689,860
- Maestro en Educación PrimariaFacultad Padre Ossó768,218
- PedagogíaFacultad de Formación del Profesorado y Educación567,900
- Relaciones Laborales y Recursos HumanosFacultad de Economía y Empresa855,482
- Trabajo SocialFacultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos955,390
- TurismoFacultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos505,410
Dobles grados (PCEO)
- ADE + DerechoFacultad de Derecho1159,802
- Criminología + DerechoFacultad de Derecho3511,405
- Maestro en Ed. Infantil + Ed. PrimariaFacultad de Formación del Profesorado y Educación2011,340
- Maestro en Ed. Primaria + Ed. InfantilFacultad de Formación del Profesorado y Educación2011,740
- Pedagogía + Educación SocialFacultad de Formación del Profesorado y Educación407,470
Ingenierías22 titulaciones
Titulación · CentroPlazasNota
- Ciencia e Ingeniería de DatosEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón5010,214
- Ingeniería CivilEscuela Politécnica de Mieres555,680
- Ingeniería de los Recursos Mineros y EnergéticosEscuela Politécnica de Mieres355,140
- Ingeniería de Organización IndustrialEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón5010,794
- Ingeniería de Tecnologías IndustrialesEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón1305,000
- Ingeniería de Tecnologías MinerasEscuela Politécnica de Mieres405,000
- Ingeniería EléctricaEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón655,140
- Ingeniería Electrónica Industrial y AutomáticaEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón955,102
- Ingeniería en Tecnologías y Servicios de TelecomunicaciónEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón955,482
- Ingeniería Forestal y del Medio NaturalEscuela Politécnica de Mieres555,000
- Ingeniería GeomáticaEscuela Politécnica de Mieres355,750
- Ingeniería Informática del SoftwareEscuela de Ingeniería Informática1409,508
- Ingeniería Informática en Tecnologías de la InformaciónEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón1007,210
- Ingeniería MecánicaEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón2255,078
- Ingeniería QuímicaFacultad de Química477,500
- Ingeniería Química IndustrialEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón505,318
- MarinaEscuela Superior de la Marina Civil305,224
- Náutica y Transporte MarítimoEscuela Superior de la Marina Civil306,966
Dobles grados (PCEO)
- Ing. Civil + Ing. de los Recursos Mineros y EnergéticosEscuela Politécnica de Mieres1810,600
- Ing. en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Ciencia e Ing. de DatosEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón511,328
- Ing. Informática del Software + MatemáticasEscuela de Ingeniería Informática913,000
- Ing. Informática en Tecnologías de la Información + Ciencia e Ing. de DatosEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón512,116
Estas notas, en todo caso, son provisionales, ya que a medida que queden plazas libres se irán cubriendo con estudiantes de la lista de espera. Por eso, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad recuerdan que quien no formalice la matrícula dejará la plaza libre y correrá la lista de adjudicaciones.
Además, aquellos alumnos que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se hayan matriculado de la plaza que tenían asignada, deberán renovar la solicitud para volver a meterse en la lista de espera.
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