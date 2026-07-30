Ni Medicina ni Odontología: el grado universitario que sigue teniendo la nota de corte más alta en Asturias con un 13

La tercera lista de admitidos en la Universidad de Oviedo ya es pública y varía poco de la anterior. El doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas sigue encabezando el pódium con una nota de corte de 13,000, ligeramente más baja que en la última adjudicación (13,108). La sigue Medicina (12,900) y Odontología (12,800).

También tienen las puntuaciones más altas la carrera de Biotecnología (12,591), el grado en Enfermería en Oviedo (12,316) y en Gijón (12,132), así como la doble titulación en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y en Ciencia e Ingeniería de Datos (12,116).

Este periodo de matriculación está abierto del 30 de julio al 10 de agosto. Las notas de corte quedan, por el momento, así:

Universidad de Oviedo · Curso 2026-2027 Notas de corte de los grados:

tercera adjudicación Tercera adjudicación (30 de julio de 2026) Artes y Humanidades 9 titulaciones Titulación · Centro Plazas Nota Estudios Clásicos y Románicos Facultad de Filosofía y Letras 23 5,800

Estudios Ingleses Facultad de Filosofía y Letras 127 5,000

Filosofía Facultad de Filosofía y Letras 48 6,196

Geografía y Ordenación del Territorio Facultad de Filosofía y Letras 28 5,484

Historia Facultad de Filosofía y Letras 97 6,266

Historia del Arte Facultad de Filosofía y Letras 57 6,150

Historia y Ciencias de la Música Facultad de Filosofía y Letras 38 5,270

Lengua Española y sus Literaturas Facultad de Filosofía y Letras 77 5,200

Lenguas Modernas y sus Literaturas Facultad de Filosofía y Letras 127 6,002 Ciencias 8 titulaciones Titulación · Centro Plazas Nota Biología Facultad de Biología 100 10,918

Biotecnología Facultad de Biología 42 12,591

Física Facultad de Ciencias 55 10,790

Geología Facultad de Geología 47 5,492

Matemáticas Facultad de Ciencias 45 10,922

Química Facultad de Química 87 9,166 Dobles grados (PCEO) Matemáticas + Física (opción A) Facultad de Ciencias 29 10,900

Matemáticas + Física (opción B) Facultad de Ciencias 29 11,472 Ciencias de la Salud 8 titulaciones Titulación · Centro Plazas Nota Enfermería Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 96 12,316

Enfermería Facultad de Enfermería de Gijón 75 12,132

Fisioterapia Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 56 11,950

Logopedia Facultad de Psicología 28 10,848

Medicina Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 162 12,900

Odontología Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 22 12,800

Psicología Facultad de Psicología 115 11,484

Terapia Ocupacional Facultad Padre Ossó 57 7,198 Ciencias Sociales y Jurídicas 23 titulaciones Titulación · Centro Plazas Nota Administración y Dirección de Empresas Facultad de Economía y Empresa 250 5,000

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad de Formación del Profesorado y Educación 60 11,336

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad Padre Ossó 40 9,702

Comercio y Marketing Facultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos 186 5,441

Contabilidad y Finanzas Facultad de Economía y Empresa 95 5,152

Criminología Facultad de Derecho 25 11,228

Derecho Facultad de Derecho 300 5,266

Economía Facultad de Economía y Empresa 115 5,450

Educación Social Facultad Padre Ossó 38 5,434

Gestión y Administración Pública (online) Facultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos 35 5,550

Maestro en Educación Infantil Facultad de Formación del Profesorado y Educación 96 9,632

Maestro en Educación Infantil Facultad Padre Ossó 57 7,748

Maestro en Educación Primaria Facultad de Formación del Profesorado y Educación 168 9,860

Maestro en Educación Primaria Facultad Padre Ossó 76 8,218

Pedagogía Facultad de Formación del Profesorado y Educación 56 7,900

Relaciones Laborales y Recursos Humanos Facultad de Economía y Empresa 85 5,482

Trabajo Social Facultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos 95 5,390

Turismo Facultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos 50 5,410 Dobles grados (PCEO) ADE + Derecho Facultad de Derecho 115 9,802

Criminología + Derecho Facultad de Derecho 35 11,405

Maestro en Ed. Infantil + Ed. Primaria Facultad de Formación del Profesorado y Educación 20 11,340

Maestro en Ed. Primaria + Ed. Infantil Facultad de Formación del Profesorado y Educación 20 11,740

Pedagogía + Educación Social Facultad de Formación del Profesorado y Educación 40 7,470 Ingenierías 22 titulaciones Titulación · Centro Plazas Nota Ciencia e Ingeniería de Datos Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 50 10,214

Ingeniería Civil Escuela Politécnica de Mieres 55 5,680

Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos Escuela Politécnica de Mieres 35 5,140

Ingeniería de Organización Industrial Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 50 10,794

Ingeniería de Tecnologías Industriales Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 130 5,000

Ingeniería de Tecnologías Mineras Escuela Politécnica de Mieres 40 5,000

Ingeniería Eléctrica Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 65 5,140

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 95 5,102

Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 95 5,482

Ingeniería Forestal y del Medio Natural Escuela Politécnica de Mieres 55 5,000

Ingeniería Geomática Escuela Politécnica de Mieres 35 5,750

Ingeniería Informática del Software Escuela de Ingeniería Informática 140 9,508

Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 100 7,210

Ingeniería Mecánica Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 225 5,078

Ingeniería Química Facultad de Química 47 7,500

Ingeniería Química Industrial Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 50 5,318

Marina Escuela Superior de la Marina Civil 30 5,224

Náutica y Transporte Marítimo Escuela Superior de la Marina Civil 30 6,966 Dobles grados (PCEO) Ing. Civil + Ing. de los Recursos Mineros y Energéticos Escuela Politécnica de Mieres 18 10,600

Ing. en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Ciencia e Ing. de Datos Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 5 11,328

Ing. Informática del Software + Matemáticas Escuela de Ingeniería Informática 9 13,000

Ing. Informática en Tecnologías de la Información + Ciencia e Ing. de Datos Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 5 12,116

Estas notas, en todo caso, son provisionales, ya que a medida que queden plazas libres se irán cubriendo con estudiantes de la lista de espera. Por eso, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad recuerdan que quien no formalice la matrícula dejará la plaza libre y correrá la lista de adjudicaciones.

Además, aquellos alumnos que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se hayan matriculado de la plaza que tenían asignada, deberán renovar la solicitud para volver a meterse en la lista de espera.